【香港愛情故事】開拍「香港三部曲」繼續貼地 龔嘉欣備受力捧視后指數急升

▲ 《香港愛情故事》開拍三部曲。

TVB《香港愛情故事》雖已播畢，但成今年TVB造成不少迴響的劇集，近日有指TVB已決定為《香港愛情故事》開拍續集，更打造成三部曲，由首輯的青年人上車艱難，講到現時社會最關注的失業問題，繼續貼地，而龔嘉欣、羅天宇等原班人馬有望演出。

由龔嘉欣、羅天宇、謝東閔、龔慈恩、白彪、游嘉欣等主演的《香港愛情故事》成為話題劇，雖僅有12集，但每集都帶來話題，成網民熱話。

▲ 《香港愛情故事》成熱話。

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由於叫好叫座，有報導指TVB已落實開拍續集，並打造成「香港三部曲」，新一輯由之前關注上車買樓，至聚焦在經濟不景下，各行各行面對裁員失業等市民近年最有共鳴話題。

據無綫高層杜之克向傳媒透露，現時構思會拍成「香港三部曲」，早前的第一部曲講青年買樓問題，第二輯會講失業，第3部曲則會關於飲食，暫定每輯為12至15集，有望今年中開拍。

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因《香港愛情故事》以民生問題惹來共鳴，故編導有意再以在疫情下的香港為背景，年青人除上車更形艱難，更要面對失業困境，各行業也要面對倒閉危機，而劇中角色比前一輯更要豁出去，相信內容更為煽情。

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現時男女主角龔嘉欣、羅天宇都對續集大感興趣，並期待劇本可以盡快完成，投入演出。

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入行十三年的龔嘉欣，去年是豐收期，全年共有4劇播出，其中《殺手》與《香港愛情故事》分別獲提名「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」。首次提名「最佳女主角」的她，早前更在台上感觸哽咽，表示很喜歡演員工作，盼可以有更多機會。

而備受力捧的龔嘉欣，在今年視后大戰上也是大熱人選，有望憑《殺手》的突破演出一嘗得獎滋味。

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