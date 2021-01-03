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【新冠肺炎】港府設立網站　供市民下載電子檢測記錄

社會 10:34 2021/01/03

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（政府網頁）

政府設立網站（www.evt.gov.hk），方便市民可以通過2019冠狀病毒病電子檢測記錄系統，下載自己的電子檢測記錄。 
　　  
市民於12月31日下午2時30分起收到由衞生署、醫院管理局及各社區檢測中心所提供的檢測服務的電話短訊通知陰性檢測結果後，可通過系統的網址（www.evt.gov.hk），輸入身份證號碼及樣本瓶編號，下載電子檢測記錄。市民亦可透過2019冠狀病毒病專題網站（www.coronavirus.gov.hk） 登入該系統。 

政府將於一月初為提供私家化驗服務的機構舉行簡介會，向它們介紹電子檢測記錄系統，讓市民可以在私營化驗服務機構進行檢測後，也可透過系統下載電子檢測記錄。 
　　  
系統稍後亦會加入「電子針卡」記錄，屆時市民可透過「智方便」確認身份後，同時下載2019冠狀病毒病電子檢測記錄及疫苗注射記錄。 

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記者：郭詩詩

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