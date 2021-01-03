【換心續命】港媽除夕夜成功換心 兒子感激器官捐贈者：讓媽媽延續生命

▲ June除夕夜成功換心。

港媽陳麗娟（June）於3年前病毒感染患上心肌炎，出現嚴重心臟衰竭，急求AB型血屍心以獲重生機會。新年新開始有新消息，June的兒子Arthur表示,媽媽已順利完成換心手術，感激捐贈器官的家庭，面對失去家人感到萬分悲痛之餘仍願意捐出器官，讓媽媽得以延續生命，並希望更多人支持器官捐贈，令更多人獲得延續生命的機會。

Arthur表示，去年12月30日晚上接獲通知有一個心臟捐贈者，化驗結果沒有問題，媽媽通過新冠病毒測試之後轉往瑪麗醫院，手術安排在翌日早上。12月31日上午9時，媽媽被送往手術室接受心臟移植手術，到下午4時左右完成移植，一切成功順利。

June進行手術後翌日已經清醒，並通過視像電話向家人表示有點疲倦，需要時間適應下，因情況良好從瑪麗醫院返回葛量洪醫院繼續留醫，現時情況良好。Arthur感激社會各界對幫助，

等到一顆合適的心臟實在不是容易的事，捐贈器官的家庭，面對失去家人感到萬分悲痛之餘仍願意捐出器官，讓我媽媽得以延續生命，感激之情溢於言表。希望媽媽康復過程順利，並能鼓勵更多人願意簽署器官捐贈卡，讓更多人獲得延續生命的機會。

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June於2017年出現水腫、腳腫的徵狀，上落樓梯亦有喘氣情況，求醫檢查發現患上心肌炎，且嚴重心臟衰竭，當時醫生推測是由病毒感染所致。3年以來，June病情反覆，需要長期出入醫院檢查和觀察，Arthur表示，媽媽病情去年突然開始惡化，被告知需進行心臟移植。在輪候合適的心臟期間，由於心臟功能太弱，June要長期吊強心針延命，她於去年10月起入住葛量洪醫院，每日都要打針、抽血。

爸爸在十多年前因胰臟癌離世，Arthur一直獨力照顧媽媽。他說，辛苦一定有，但很感恩在媽媽抗病的路上，有許多親人和朋友支持和鼓勵。即使疫情下，醫院探訪有限制，他亦不時與媽媽通話，希望與她一路同行。

June曾於專頁寫道，若有機會康復，心願希望留在醫院做義工，因為她明白等候的心情。Arthur表示，這些年來他都在摩洛哥工作，希望媽媽康復後，可以一起到那邊生活。

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責任編輯：王明芳