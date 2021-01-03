【難逃法網】年輕爸爸抱3個月大BB求診　急症室醫生憑蛛絲馬跡揭懷疑虐兒案

▲ 急症室醫生壬往能憑蛛絲馬跡，揭發涉及虐兒的個案。

父母帶小朋友求醫，醫生往往能憑蛛絲馬跡分辨虐兒個案。本港急症科專科醫生「長頸鹿醫生」近日就在facebook專頁發文分享個案，有一名年輕爸爸聲稱3個月大BB從嬰兒床掉落地弄傷，醫生經詳細檢查揭發虐兒事件。

「長頸鹿醫生」分享，有一名年輕爸爸抱著3個月大的BB到急症室，相當緊張的樣子，到達急症室後就不斷催促登記處盡快讓他看醫生。當醫生查看BB時，發現分流寫背部受傷（back injury）。

唔駛緊張，睇下咩事先。點整親㗎？

喺張BB床度碌咗落嚟囉！

醫生發現BB傷勢有異

醫生聽畢，直覺已感到有異，甚至認為「個故事一聽到呢度其實都已經完咗9成」。爸爸續說，他也不知發生甚麼事，事發時他在洗手間，聽到「嘭」一聲，進入查看時已見BB躺在地上，而且已經是前一天的事。醫生接著說，

不過尋日見佢跌親又無乜嘢，諗諗下先驚就帶佢嚟？

爸爸表示，「係呀係呀！就係咁喇，醫生你真明白喇！」其後，醫生問他，小朋友是否自己湊，有沒有人來探望過他或與其他人玩過。爸爸說，BB一向是兩公婆照顧，沒有聘用工人，這是第一胎，而且沒有計劃要的。

醫生檢查後發現，BB被硬物撞傷，背脊一邊腫起，上而下一字型，耳背亦有瘀黑。醫生於是把爸爸支開，上報個案後再為孩子照X光。

照完X 光， 果然就見到一排肋骨斷咗......應該都唔會有咩其他可能性㗎喇！

通報個案

當他再叫爸爸上來時，身旁已多了4、5名保安和警察圍住BB，他向爸爸說明，BB撞傷嚴重，需要入院詳細治療和調查。爸爸一聽見要入院即時十分緊張，更指自己不同意BB入院，打算把BB抱走，遭到醫生阻止，

而家唔係話啲咩嘢，不過呢個整親好奇怪囉。有無人同你講過一個細路仔去到幾大先識轉身？

爸爸知道東窗事發，又開始辯稱是在幫小朋友換片時不小心弄傷他。醫生則表示，BB需要入住兒科病房，

有充足嘅時間比你慢慢講......我地會查的。

懷疑虐兒案處理方法

長頸鹿醫生表示，每次兒科收到「NAI」（non accidental injury，非意外性受傷），又或懷疑虐兒個案，都感到很煩惱，因為每個個案都有自己的理由、故事和家庭背景等。先要處理小朋友傷勢，再找社工、警察和高級醫生、臨床心理學家或者兒童精神科醫生等，與小朋友傾計，了解誰是最大嫌疑。

以前我地要定期開啲所謂 「打仔會」，就係呢幾個 parties 會逐個case 傾， 講下大家嘅見解，跟著要閉門投票決定個 case 似唔似虐兒，都好大責任㗎。

他表示，每個個案的情節都不同，有時更是出人意表，試過有個案是小朋友反叛自殘，再陷害父母想他們坐牢，所以醫生一旦亂投票，做出錯誤跟進就麻煩。若最終懷疑個案是虐兒，就需要有家庭跟進、小朋友的心理跟進等。

點都好，天網恢恢，其實專業受訓嘅醫生，尤其係急症專科，兒科，小兒外科，法醫同骨科，係有好多方法知道一個 case似唔似虐兒的。

文章內容獲「問問Dr Friend - 長頸鹿醫生」授權轉載。

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責任編輯：王明芳