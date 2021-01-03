【新冠肺炎】張建宗憂聖誕新年假期後確診數字反彈　促市民自律合作

▲ 政務司司長張建宗。（資料圖片）

政務司司長張建宗今早（3日）發表網誌，指目前確診個案數字看似正在回落，但速度緩慢，在聖誕新年假期後，確診個案數字可能會出現反彈，情況令人擔心。他指出，遏止疫情不能單靠執法，並再次提醒市民除了不要以身試法，也須自律及合作，呼籲市民為保障自己、家人、朋友及社會大眾的健康安全，在疫苗抵港時，積極接種。

他又指，為盡快切斷社區傳播鏈，港府上周決定擴大「須檢必檢」的範圍，如同一幢大廈內在過去兩星期有兩個或以上單位出現無關連的確診個案，政府便會發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處有關處所的人士接受新冠狀病毒病核酸檢測，而上星期已涵蓋幾十幢樓宇遍佈港九新界多個地區，其中接近一半在九龍東，擴大「須檢必檢」範圍的措施，是要做到精準抗疫，也顯示特區政府在抗疫戰中，有迅速應變決心，是邁向「清零」的全新部署。

他續指，政府會爭取疫苗早日供港，並確保有關疫苗符合相關要求和程序，以及按照相關防疫規例審批作緊急使用，確保疫苗符合安全、效能和質素的要求，同時讓公眾掌握有關疫苗資訊，亦會有序落實接種計劃。

此外，他總結2020年的香港飽經磨難，指上半年抗疫之餘也要「抗暴」，直至在《香港國安法》落實後，社會治安及市民生活才回復平穩，又特別感謝醫護人員在防疫戰線上堅守崗位，希望全民與政府全力抗疫，爭取盡早「清零」，讓香港走出困局，重新出發。

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記者：郭詩詩