【腸道罷工】9歲男童肚痛照X光驚現大便塞滿腸 兒科醫生：天冷腸道易便秘

▲ 日前台灣一名9歲男童肚痛到無法走路，要家長推輪椅送他到醫院，照X光後發現是便秘所致。

天氣寒冷有機會令腸道「罷工」，台灣林口長庚醫院兒科急診主治醫生吳昌騰在Facebook專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」表示，日前一名9歲男童肚痛到無法走路，要家長推輪椅送他到醫院。經問診、觸診及照X光之後，發現是大便塞滿腸道，醫生表示，最近一天內遇到三個類似個案。

▲ 醫生照X光發現，男童的腸道塞滿大便。（吳昌騰醫生提供）

天氣冷易便秘

吳昌騰在專頁上分享，早幾日兒科急診來了3個小孩，都是肚子痛，他們都痛到無法走路，「有的坐輪椅進來的，有是爸爸媽媽扶着、抱着進來的。」三個病人狂嗌肚痛，最後發現都是「便秘」問題。

吳昌騰指，我們的身體很奇妙，當天氣變冷的時候，體內腸道遇到低溫也會出現類似的凍結現象，腸道的肌肉收縮減緩、蠕動變慢，進而容易導致便祕。此外，天氣冷令人感到口渴的程度降低，往往喝較少量的水，這可能導致脫水，並最終導致不規則的排便。

寒冷天氣亦會增加人的食慾，醫生指不少人經常打邊爐又懶得動、減少運動量，都有可能造成便秘。

紓緩便秘5大貼士

那麼在寒冷天氣下，如何紓緩便秘呢？吳昌騰醫生有5大建議：

1. 天氣冷，避免喝凍水，尤其是在飯後喝凍水。凍水會影響消化系統的功能並破壞食物分解的過程。相反的，喝溫水可以改善消化。

2. 要多吃新鮮的綠葉蔬菜及水果。水果如葡萄，番石榴，橘子，葡萄柚等，這些水果富含膳食纖維，有助於排便，促進腸胃蠕動。

3. 要多喝水，很多小孩往往因為喝較少量的水而脫水，導致不規則的排便。

4. 要多運動，尤其是適當的腹部運動是有幫助的。

5. 避免吃垃圾和油炸食品。它們不但很難消化，也會讓體重增加。

吳昌騰指這5項建議可幫助腸道健康蠕動，避免腸道在天氣變得冷時「罷工」。

內容及圖片均獲Facebook專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳