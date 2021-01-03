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【新冠肺炎】新增16間食肆有確診者到訪　包括淺水灣露台餐廳及屯門市廣場Outback

健康 11:38 2021/01/03

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新增16間確診食肆。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，1月2日新增35宗確診個案，包括1宗屬輸入個案，本地個案佔34宗，當中10宗屬源頭不明。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增16間食肆曾有確診人士到訪，涉知名餐廳及連鎖快餐店。

根據衞生防護中心資料，新增的16間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

油尖旺 港威商場 CovaRistorante & Caffe  30/12/2020 #8806

西貢 新都城中心 2 期 一粥麵30/12/2020 #8865

九龍城 何文田街市 樂家粥館 29/12/2020 #8813

油尖旺 莊士倫敦廣場 新新酒樓 29/12/2020   #8823

深水埗 荔枝角道 323 號 康瑞甜品 29/12/2020   #8839

離島 迎東商場 合和牛腩 28/12/2020   #8828

灣仔   新龍基龍袍   16/12/2020  #8861

屯門   屯門市廣場1期Outback Steakhouse 25/12/2020  #8805

西貢 新港城中心  海港酒家 25/12/2020    #8777

西貢  The LOHAS康城太興   25/12/2020    #8581

荃灣  大鴻輝（荃灣）中心一鍋堂  24/12/2020  #8840,#8841

黃大仙  樂富廣場大家樂   24/12/2020  #8692

深水埗  元洲商場經典廚房   19/12/2020  #8866

東區 小西灣廣場 一粥麵 27/12/2020  #8854

南區 影灣園 露台餐廳 27/12/2020  #8861

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：羅家欣

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