【新冠肺炎】新增16間食肆有確診者到訪　包括淺水灣露台餐廳及屯門市廣場Outback

▲ 新增16間確診食肆。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，1月2日新增35宗確診個案，包括1宗屬輸入個案，本地個案佔34宗，當中10宗屬源頭不明。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增16間食肆曾有確診人士到訪，涉知名餐廳及連鎖快餐店。

根據衞生防護中心資料，新增的16間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

油尖旺 港威商場 CovaRistorante & Caffe 30/12/2020 #8806 西貢 新都城中心 2 期 一粥麵30/12/2020 #8865 九龍城 何文田街市 樂家粥館 29/12/2020 #8813 油尖旺 莊士倫敦廣場 新新酒樓 29/12/2020 #8823 深水埗 荔枝角道 323 號 康瑞甜品 29/12/2020 #8839 離島 迎東商場 合和牛腩 28/12/2020 #8828 灣仔 新龍基龍袍 16/12/2020 #8861 屯門 屯門市廣場1期Outback Steakhouse 25/12/2020 #8805 西貢 新港城中心 海港酒家 25/12/2020 #8777 西貢 The LOHAS康城太興 25/12/2020 #8581 荃灣 大鴻輝（荃灣）中心一鍋堂 24/12/2020 #8840,#8841 黃大仙 樂富廣場大家樂 24/12/2020 #8692 深水埗 元洲商場經典廚房 19/12/2020 #8866 東區 小西灣廣場 一粥麵 27/12/2020 #8854 南區 影灣園 露台餐廳 27/12/2020 #8861

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責任編輯：羅家欣