【新冠疫苗】曾浩輝指新冠病毒群體免疫力要視乎疫苗效力　強調不可靠群體免疫「清零」

▲ 港府疫苗接種計劃專責小組成員及香港社會醫學學院院長曾浩輝。（資料圖片）

本港抗疫接近一年，港府預料新冠疫苗下月供港。港府疫苗接種計劃專責小組成員及香港社會醫學學院院長曾浩輝表示，一般群體免疫力百分比達7成就可達到阻止新冠病毒在社區持續流行的情況只是推算，實際情況亦需視乎疫苗本身的保護能力及保護時間的長短，而港府在疫苗的安全性上有三重保障，希望增加巿民信心。

曾浩輝今早（3日）接受電視節目訪問時指出，新冠疫苗是新冠肺炎非常重要的轉捩點，若然有足夠數目的市民接種，疫情控制可以大大改善，相信社會的接種意欲非常強。他認為目前最大困難是提升接種率，並提到2009年豬流感疫苗的接種情況與今次不同，當中除了數種疫苗種類外，接種的地方、人口更較多，令籌備及如何進行方面的考慮及複雜性亦大大提升。

他稱，要為推行新冠疫苗接種計劃訂立短期接種目標並不難達到，例如首一個星期或一個月可以有多少人接種疫苗，但若果要有終極目標，仍要視乎各專家意見。

他續指，一般群體免疫力百分比達7成就可達到阻止新冠病毒在社區持續流行，惟其只是一項推算，實際情況亦需視乎疫苗本身的保護能力及保護時間的長短，其對整體免疫水平以致疫情後來的趨勢發展都有很大的變數，又強調不可靠「群體免疫」而達致「清零」，全面停止疫情。

新冠疫苗較以往的疫苗的研發時間大大縮短，被問到如何可以令市民安心接種，曾浩輝指，港府在疫苗的安全性上有三重保障，包括是香港應用的疫苗必須在外國註冊，在外國廣泛使用更佳 ；疫苗顧問專家委員會就疫苗不同批次及種類作出科學分析；港府會監控市民如在接種疫苗後出現的嚴重及罕見併發症等。此外，港府亦與一間大學有安排，會主動找接種疫苗後可能出現嚴重副作用的個案，搜集數據，從而調查是否與疫苗有關。

他又提到，豬流感時曾有報道指有市民出現腦炎、心肌炎、脊髓炎等情況。當病人入院後，醫院就可得知有關症狀，從而研究有關記錄是否因接種疫苗而引致等。他又預料市民在接種新冠疫苗後亦會有出現類似的報道，「屆時市民會第一時間認為一定是由疫苗引致」，又認為根據豬流感疫苗的經驗，有關情況出現後，市民在兩至三週後接種的人次會減少，惟當市民得知專家的說法後，又會對疫苗回復信心：

但當專家認為兩者（副作用及疫苗）是沒有關係的時候，大家慢慢觀察認為沒什麼問題，就會對疫苗回復信心，接種率又會開始回升。

至於一旦有市民在接種疫苗後出現副作用，是否認立即停止接種計劃，或多少人出現副作用的情況下才會停止接種計劃，他就指出若要有類似設訂就須非常小心，因牽涉平時的病症例如神經系統問題吉巴氏症，每年社區每10萬人都有一個，因此有關的標準不能定得太高或太低，加上若計劃暫時的同時，每日亦可能會再有市民染疫或因疫離世，屆時所造成的傷害會更加大，故訂立標準時要以科學為本，以及推動計劃是可行的水平。

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記者：郭詩詩