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【媽媽辛酸】母體免疫系統異常易流產　台女星熬過300支安胎針的日子：媽媽太強大

育兒經 12:58 2021/01/03

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張子庭捱過300支安胎針，終於準備卸貨。

媽媽為了生兒育女，背後的辛酸不為人道。台灣前女藝人張子庭在6年前與圈外男友林聖仁婚後，育有一名2歲兒子，目前腹中亦懷有第二胎，不過張子庭因免疫系統問題，必須長期服藥和打安胎針，近日她終於準備「卸貨」，高興宣布「300多針的日子終於要告一段落了」。

張子庭在2014年下嫁億萬身家鐵鑄太子爺林聖仁，她間中到綜藝節目分享家庭生活或育兒經驗談，亦不時在Instagram分享生活照，包括全家出遊、或帥氣兒子的照片。

張子庭終於熬過300多個打安胎針的日子。（IG圖片）

熬過300多支安胎針

而她近日亦在IG上載了針筒照片，她開心透露第二胎即將卸貨。她表示，因為自體免疫系統問題，自懷孕起必須打安胎針，近日她終於熬過300多個打針安胎的日子，

看著最後一根針心裡好歡喜，這次的針量如預期在計畫中打完，寶寶也乖乖的配合，在媽媽肚子裡住好住滿，一家人都期待著腹中寶貝到這個世界。

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原來，她在生大兒子前，也是需要打針和點滴，才能順利生產，

敬所有臥床安胎的媽媽，我們真的真的太太太強大了，還在安胎的媽咪們加油，一切都會順利的。

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不少網民看後，都紛紛讚嘆母愛的偉大，「辛苦了，母愛真的好偉大，祝生產順利」、「勇敢的媽媽！加油加油」、「恭喜準備卸貨囉」。

同場加映：媽媽剖白實戰對抗濕疹心路歷程

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責任編輯：王明芳

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