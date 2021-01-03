【叱咤樂壇頒獎禮】MIRROR＋姜濤背後的造星者 花姐曾一事離大台憑實力終獲肯定

今年元旦，姜濤及組合MIRROR在叱咤頒獎禮上大放異彩，姜濤21歲成「我最喜愛男歌手」更成網民熱話。而多位成員上台拿獎都先後多謝花姐，這位人氣組合背後的造星者花姐，入行原來已有28年，出身大台的花姐，事業幾歷挫折，造星能力始獲肯定。

在前天落幕的《叱咤樂壇頒獎典禮》，除姜濤獲我最喜愛男歌手及我最喜愛歌曲，MIRROR亦分別獲專業推介十大及生力軍獎項，成績驕人，而作為經理人的花姐，全程在台下傍實，亦不斷接受成員們的致謝。

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▲ 花姐跟姜濤出席多次頒獎禮。（取自IG）

花姐曾任《勁歌金曲》編導

入行28年的花姐，因任《全民造星》的幕後製作人，首屆捧紅了MIRROR，過去一屆《全民造星III》亦成熱話，花姐因此為觀眾認識。

花姐去年曾接受港台節目《音樂說》訪問，談到入行經歷以至製作《全民造星》的感受，令觀眾對花姐的造星背後更為了解。

花姐原來入行夢想是成為一名社工，因她喜歡與人溝通，可惜因為學業成績不理想，無緣做社工，後來在機緣巧合之下，1992年加入TVB，成為助理編導，僅憑一年多升至導演。

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可是在大台期間曾任《勁歌金曲》編導，花姐曾一事感到很受委屈，她在節目憶述，加入節目初期，同事都都她相當信任，直至節目換了監製，二人對樂壇和節目的看法不同而有磨擦，監製更當眾罵花姐，指其「做唔到嘢！諗法唔得」更叫她不要「得得戚戚、招招積積！」

性格倔強花姐感到受辱，決定立刻辭職，之後半年非常失落，甚至懷疑自己的工作能力，更想過放棄。

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曾因女性身份被歧視

後來她回想覺得雙方都有錯：「現在去看發現我性格有缺憾，改一改表達方法會否點？此事上我不是全錯，但監製也不是錯，不過他鬧我卻傷害我。」

花姐輾轉入了Viu TV，但初期亦工作不順，曾因為在9個監製當中，花姐是唯一未能落實節目方針的監製，甚至被同事指是否不適合擔任節目導演。幸好，最後選擇放手給她嘗試，誕生了大熱節目《慳D啦Honey》。

「花姐」也曾因女性身分被業內人士歧視，認為她不能做出成績。她一怒之下剪掉長髮、改變穿著風格以證明自己。她回憶道：「為何人們未接觸我就判定我的工作能力，只是因為我外表？講話陰聲細氣就覺得我唔得？所以我便改變自己！」

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花姐雖在主持人及藝人眼中十分霸氣，但她指自己亦有溫柔的一面，譬如無論遇到低潮或困難，都會依靠丈夫。

講起《全民造星》，花姐直言一開始純粹是想做一個節目，後來卻被參賽者感動，而第一個感動到花姐的是現在MIRROR成員Jer（柳應廷）。

花姐說：「在《全民造星》，他是第一Round比賽就給人叮走，他很不開心行出廠外面，我看到他喊，心想節目聲稱要幫人完成夢想，但其實節目是粉碎咗別人夢想，某程度上摧毀咗一些年青人。」

同場加映：姜濤花姐專訪