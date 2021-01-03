【新冠肺炎】薛永恒稱當局正研升級版「安心出行」　初步構思於小巴試行自動感應行蹤

▲ 創新及科技局局長薛永恒。（資料圖片）

港府洽購的新冠疫苗即將抵港，創新及科技局局長薛永恒表示現時已有41萬人安裝「安心出行」，認為其於社會的接受程度愈來愈高，指局方正研究為「安心出行」提供「提升版」的功能，不須掃瞄自動感應行蹤，初步構思會在小巴試行。

薛永恒今早（3日）接受電台節目訪問時指出，自己於2003年沙士期間，負責公營醫院的機電服務，曾參與把病房改裝變成負壓病房，壓力相當大，但對比今次新冠疫情，他覺得新冠病毒更加「狡猾」，因為確診後可以完全沒有病徵，並會繼續「播毒」，傳染他人，故此做好社區隔離是十分重要。

他指出，「安心出行」於社會的接受程度愈來愈高，現時已有41萬人安裝，涉及6.7萬個處所，惟因系統沒有中央紀錄，故未能告知曾發出多少次警告。他更透露自己亦曾去過一個確診者曾到訪的地點，屬有風險人士，惟已完成檢測，結果是陰性。

他又指局方正研究為「安心出行」提供「提升版」的功能，不須掃瞄自動感應行蹤，初步構思會在小巴試行，強調自動感應的新功能是「自願」提升，市民日後仍然可以選擇舊版。

至於港府洽購的新冠疫苗即將抵港，薛永恒指1月會推出「電子針卡」，讓市民記下接種疫苗和進行檢測的記錄。他指出新冠疫苗供港後，每一個疫苗接種中心只會提供一款疫苗，市民可以選擇疫苗的牌子，到相應的中心接種。他稱疫苗的有效期仍然是未知，政府亦是摸著石頭過河，市民有機會在接種疫苗後一年要再接種甚至要打數針，故當局需研發好預約系統，方便市民選擇接種的時間。

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責任編輯：郭詩詩