有政黨指88％年青人認為政府推動青年宿舍太慢　建議改建部分酒店作青年宿舍

▲ 民建聯一項調查指約88％的青年人認為青年宿舍的推展進度並不理想。（曾耀輝攝）

青年宿舍計劃提倡多年，然而至今正投入服務的青年宿舍卻只有位於大埔的PH2。民建聯就青年宿舍問題向18至30歲年青人展開網上問卷調查，發現約88％的青年人認為青年宿舍的推展進度並不理想。民建聯就此向政府提出6項建議，包括為青年宿舍訂立更便宜的租金。

民建聯於去年12月12日至24日，就青年宿舍問題向201位18至30歲的青年進行網上問卷調查。調查結果發現88.1％的受訪者認為政府現時推展青年宿舍項目的進度並不理想，另外有67.2％受訪者贊成政府將部份酒店改建作青年宿舍之用途。

民建聯副秘書長顏汶羽認為，政府推展青年宿舍的工作不足，建議政府就6方面進行改善。在短期措施方面，可租用部份酒店改建成5,000個青年宿舍單位。然而，他表明並沒有就可行選址進行研究，僅稱政府正研究以酒店或賓館作過渡性房屋之用，相信有能力處理以上建議。

中期而言，民建聯建議政府透過賣地條款。要求私營發展商在興建樓盤時，將部份地方用作興建青年宿舍只用。

長遠而言，應加快落實及擴大青年宿舍計劃、將青年宿舍的定位由民政項目改為房屋政策、參考單人公屋租金重新釐定青年宿舍租金和延長租住期由5年到8至10年。

被問及大額增加建屋需求，會否變相與公屋「搶地」，增加公屋輪候時間。顏汶羽表示，青年宿舍有助減低年青人申請公屋的需求，相信反而有助縮短公屋輪候時間。

對於現時入住青年宿舍無需放棄公屋申請，顏汶羽則指，如果入住青年宿舍10年後仍有輪候公屋的需要，這是年青人的權利。

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記者：陳梓蔚