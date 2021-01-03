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【新冠肺炎】調查指近4成青年拒接種疫苗　近9成人不滿政府抗疫表現

社會 13:30 2021/01/03

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有青年機構調查發現，4成受訪青年抗拒接種新冠病毒疫苗，主要是質疑疫苗成效及擔心疫苗副作用。(洪芷晴攝)

新冠肺炎疫情持續，港府預先採購的疫苗最快下月到港，惟有青年機構調查發現，4成受訪青年抗拒接種新冠病毒疫苗，主要是質疑疫苗成效及擔心疫苗副作用。

「青年新世界」於12月23至31日以網絡問卷訪問412名30歲以下青年，有關本港疫情對香港青年的影響及接種疫苗的取態。調查發現，約69%受訪者傾向擔心感染新冠肺炎，約23%受訪者更表示非常擔心。不過，調查又發現受訪青年現階段對於接種疫苗仍持著觀望態度，僅有8.2%受訪者表示「一定會」接種，表示「可能會」的則有約37%，而不會接種的則佔約41%；最多受訪者質疑疫苗成效，佔約81%，及擔心疫苗副作用，佔約72%。

另外，有約87%受訪者不滿政府抗疫工作，當中57%更表示非常不滿，過半人認為防疫措施過鬆。有約65%、約13%及約11%受訪者分別認同台灣、澳門及內地在防疫工作上表現較好。

現年就讀大三的陳同學表示，自己對接種疫苗仍有保留，認為現時本港對於疫苗的資訊不充足，「接收資訊十分被動」，且留意到社交網站上不少有關疫苗引起副仍用的負面報導，「無人想做白老鼠」。另外，他指，看到鄰近地區政府的抗疫表現，例如很早已推出實名買口罩，相反本港買口罩的安排一度非常混亂，難免出現比較心態；又認為本港早前邊境措施過鬆，在輸入個案方面未能好好把關，感到不滿。

機構建議，政府應透露更多「疫苗接種計劃」具體安排，以釋除公眾疑慮，「尤其應在青年多接觸的社交網站上多宣傳」。

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記者：洪芷晴

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