【分手收場】外母婚宴當日要求女婿為她洗腳 男方父母不滿女方得寸進尺嬲爆離場

▲ 男方父母不滿女方得寸進尺，嬲爆離場。

婚姻是終身大事，但結婚不是兩個人的事，而是兩家人的事。台灣一對情侶相戀3年後結婚，但女方卻再三提出要求，婚前的條件男方都悉數接受，但女方母親在婚宴當日卻提出女婿為其洗腳的要求，氣得男方的父母當場離席，最後兩人分手收場。

綜合台灣傳媒報道，婚禮顧問Vivi日前在台灣訪談性節目上《震震有詞》上分享，她的男性友人與女友交往3年結婚，準新娘因父親早逝，從小就與母親相依為命，她基本上對媽媽言聽計從。

兩人決定結婚後，準新娘向準新郎提出三大要求，包括婚後搬入母親家同住，每個月要安排2天1夜的旅行，另外還要給2萬元新台幣（約5000港元）家用給媽媽。準新郎覺得女友提出來的條件都是基於孝順，他愛屋及烏，接受了女友提出的條件。

婚禮如期進行，Vivi則擔當二人的婚禮顧問。婚宴當日，新娘在拜別媽媽時，外母再次當眾開口向男方提出要求，包括逢年過節必須先回娘家再回婆家，並要求女婿為她洗腳。新郎立即用眼神向Vivi求救，Vivi立即出面緩和尷尬的現場，並邀請男方的父母進房，提出新郎新娘分別為對方的父母洗腳，以表孝順。

新郎新娘都支持建議，但女方媽媽卻一口拒絕，不同意女兒為男方父母洗腳。

我從小把女兒當寶貝在疼，絕對不會讓女兒做這種骯髒的事。

男方父母聽到後感到相當生氣，立即進入房間與女方母親理論，但女方母親卻堅持己見，堅持不肯退步。Vivi表示，男方父母忍無可忍，他們對兒子丟下一句「要結你自己結，這個婚事我不參與了」，兩人其後離開現場，現場氣氛相當尷尬。

新郎新娘的結局令人惋惜，Vivi在節目上透露，雖然賓客其後繼續入席繼續飲喜酒，但匆匆進食後也草草離場，而新人沒有完成結婚儀式，最後落得分手的下場，令人惋惜。

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責任編輯：王明芳