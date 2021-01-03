【關愛基金】政府擬放寬非公屋合資格住戶在職家庭津貼入息上限　羅致光指適時公布詳情

▲ 政府擬放寬非公屋合資格住戶在職家庭津貼入息上限。圖為勞工及福利局局長羅致光。（林宇翔攝）

勞工及福利局局長羅致光在網誌中表示，運輸及房屋局局長日前在立法會表示，為非居於公營房屋、非領取綜援而輪候公屋超過三年及並未被首次編配公屋的合資格家庭提供現金津貼的試行計劃正制訂執行細節和詳情，目標是於2021年年中起接受申請，並於7月開始派發現金津貼。

他說，因應該試行計劃，勞工及福利局的「在職家庭津貼津計劃」亦會為其他非公屋合資格住戶額外訂定一套較寬鬆的入息上限，政府會適時公布安排。

羅致光說，關愛基金成立10年，先後推出了58個援助項目，累積受惠人數超過198萬人次，較去年底的173萬人次增長14.5%。政府已將15個基金先導項目納入恆常資助，12個項目已完成，其餘31個項目現正推行，涉及總承擔額超過190億元，目前基金的結餘約177億元，在扣除尚未支付的承擔額約102億元後，基金尚餘可動用金額約75億元。

他稱，基金計劃分別於今年2月及3月將「提高在綜合社會保障援助計劃下殘疾受助人的豁免計算入息上限試驗計劃」及「為低收入家庭的永久造口人士提供購買醫療消耗品特別津貼試驗計劃」納入政府恆常資助。

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記者：陳曉瑩