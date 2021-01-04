【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院院內爆疫　醫管局邀袁國勇檢視情況

本港新冠肺炎疫情持續，今日(4日)新增53宗確診個案，有23男26女，介乎1至76歲，18宗於臨時檢測中心找出，10宗輸入個案、43宗本地感染，包括6宗涉及不明源頭感染，37宗與早前個案相關，累計宗數達9,018宗。食物及衞生局局長陳肇始教授、教育局局長楊潤雄、衞生署署長陳漢儀醫生、醫院管理局行政總裁高拔陞醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生，以及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生出席記者會，交代最新疫情。

針對瑪嘉烈醫院院內爆發疫症。高拔陞表示，院方和衞生署衞生防護中心正全面檢視情況，醫管局亦邀請了港大微生物學系教授袁國勇檢視醫護人員染疫的原因，以及商討改善的措施。

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記者：陳麗娜