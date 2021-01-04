  • 19°C
香港時間 : 2021104日 (週一) 18:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院院內爆疫　醫管局邀袁國勇檢視情況

社會 17:31 2021/01/04

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

本港新冠肺炎疫情持續，今日(4日)新增53宗確診個案，有23男26女，介乎1至76歲，18宗於臨時檢測中心找出，10宗輸入個案、43宗本地感染，包括6宗涉及不明源頭感染，37宗與早前個案相關，累計宗數達9,018宗。食物及衞生局局長陳肇始教授、教育局局長楊潤雄、衞生署署長陳漢儀醫生、醫院管理局行政總裁高拔陞醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生，以及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生出席記者會，交代最新疫情。

針對瑪嘉烈醫院院內爆發疫症。高拔陞表示，院方和衞生署衞生防護中心正全面檢視情況，醫管局亦邀請了港大微生物學系教授袁國勇檢視醫護人員染疫的原因，以及商討改善的措施。

近日天氣寒冷，TOPick診症室訪問心臟科醫生講解「面紅」或響起高血壓警號，即看最新一集：

【抗疫一周年】體育界霍啟剛向本港運動員打氣，李慧詩勉勵港人繼續堅持，詳情即看【下一頁】

社會各界為2021年香港打氣，按此即看片

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【新冠肺炎】疫情嚴峻洛杉磯每10分鐘1人死亡　殮房全滿殯儀館拒收遺體
今日 13:33
【新冠肺炎】疫情嚴峻洛杉磯每10分鐘1人死亡　殮房全滿殯儀館拒收遺體
【新冠肺炎】疫情記者會繼續實體舉行　地點改於政府總部地下演講廳
今日 14:14
【新冠肺炎】疫情記者會繼續實體舉行　地點改於政府總部地下演講廳
【新冠肺炎】消息：瑪嘉烈醫院病房爆疫涉至少4病人醫護　袁國勇將到院視察
今日 14:38
【新冠肺炎】消息：瑪嘉烈醫院病房爆疫涉至少4病人醫護　袁國勇將到院視察
香港 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【分手收場】外母婚宴當日要求女婿為她洗腳 男方父母不滿女方得寸進尺嬲爆離場
14:46 2021/01/03
【分手收場】外母婚宴當日要求女婿為她洗腳 男方父母不滿女方得寸進尺嬲爆離場
【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然
14:37 2021/01/02
【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然
【宅男大翻身】肥醜宅男為追女仔揸BMW被嫌棄　減肥整容變韓系Oppa人生大逆轉
11:32 2021/01/01
【宅男大翻身】肥醜宅男為追女仔揸BMW被嫌棄　減肥整容變韓系Oppa人生大逆轉