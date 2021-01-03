【偉大母愛】帶兩幼子深夜醫院睇急症　堅強媽捱眼瞓一手抱一手扶展現母愛

▲ 媽媽一拖二帶小朋友看急症，母愛令人動容。

所謂「為母則強」，不少女性當上媽媽後，為了孩子能人所不能。近日網上流傳一段感人影片，一名年輕媽媽深夜時分獨自帶兩名兒子到醫院看急症，她一手抱著熟睡的細仔，另一隻手則安撫坐在椅子上吊針的大仔。

從影片中可見，媽媽因為大仔生病，孩子的爸爸不在身邊，又不能讓細仔獨留家中，只好深夜時分一拖二到醫院看急症。醫生檢查後表示，大仔需要吊鹽水，媽媽便帶著兩孩到診療間等候。

▲ 媽媽自己捱著眼瞓。（影片截圖）

安撫吊鹽水大仔

由於大仔已懂得吊鹽水的意思，嚇得哭起來，媽媽只得耐心地安慰他，慶幸有護士相助，大仔很快就完成插針，漸漸安靜下來。

3人在醫院等候期間，媽媽捱著眼瞓，抱著已熟睡的細仔，而吊著鹽水的大仔也開始犯睏，媽媽只好輕輕用手扶著大仔的頭，一直抱了數小時。

▲ 媽媽一手抱著細仔，一手托住大仔的頭。（影片截圖）

有在醫院的網民看到如此心酸場景便拍下來，並將影片上傳至社交媒體，不少網民亦大受感動，紛紛留言表示「母愛太偉大」、「媽媽都是女超人」，亦有網民表示「看到當年的自己」、「我曾經也是這樣熬過來的」、「只有經歷過的人，才懂得其中的道理，寶媽加油」。

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責任編輯：王明芳