陳茂波：今年經濟料恢復正增長　疫情是最關鍵變數

▲ 陳茂波預計今年全年經濟可恢復正增長。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波預計，今年經濟恢復正增長，但上半年仍會面對較大挑戰，他認為，經濟復蘇的速度和力度取決於多個內外因素，其中疫情變化是最關鍵變數。不過，相信隨著防控工作發揮效用，加上疫苗廣泛接種，經濟復甦動力可望在下半年顯著增強。

香港經濟過去兩年連續出現負增長，是有紀錄以來首次。陳茂波在今年的首篇網誌中形容，2021年，情況也許是「困難未盡、但轉機漸現」。他估計，上半年經濟仍面對較大挑戰，因在疫情未有效控制前，較大力度的防疫措施無可避免需要持續；跨境人員流動和旅遊活動亦需要較長時間才能恢復；企業經營環境嚴峻，就業及收入情況短時間內難有明顯改善。不過，他認為，隨着疫情防控工作發揮效用，及疫苗按預期逐步廣泛接種，本港經濟的復甦動力可望在下半年顯著增強。

不過，他提醒，今年經濟仍潛藏不少風險，必須保持警惕，包括中美關係發展、地緣政治局勢等不確定性，而多國政府為應對疫情大幅增加開支，不少經濟體債台高築而引發的金融風險不可忽視。他強調，重振經濟的路上，國家肯定是香港的最強支持力量和後盾，只要在「十四五」開局之年，積極參與國內國際雙循環的發展，定可加速香港疫後的經濟恢復，也將為香港創造更廣闊的發展空間。

另外，陳茂波提到，過去一年，很多企業的運作模式、個人消費行為出現了結構性變化，為未來經濟趨勢帶來啟示。而因為防疫抗疫需要，網購躍然從輔助變成主流、甚至是優先的選擇。他指，「宅經濟」的出現為互聯網相關行業帶來機遇，但同時對傳統行業帶來挑戰，呼籲企業善用資訊科技及系統應用，才能在經濟恢復時抓緊發展機會。

他表示，要成就國際創新科技中心的願景，須完善創科基建、支持系統和生態圈，也要支援傳統企業擴大科技及數據化管理的應用，「這不單關乎企業的競爭力，也關係到香港經濟的增長動能。」

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責任編輯：林曉君