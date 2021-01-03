  • 18°C
香港時間 : 2021103日 (日) 18:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生命鬥士】患上全球僅200宗罕見病沒法吞嚥 「生命小鬥士」與病魔搏鬥3年後離世

親子 17:40 2021/01/03

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

新加坡一名3歲男童林毅恆，出生時被診斷患有罕見遺傳性疾病，在元旦前一天不敵病魔離世。

新加坡一名3歲男童林毅恆，出生時被診斷患有罕見遺傳性疾病，從來沒有吃過固體食物，需插鼻管進食。男童一直勇敢對抗病魔，卻在去年聖誕節時因喘不過氣入院，終在元旦前一天離世，結束了短短3年人生。

小勇士奮鬥3年

根據《聯合早報》報導，男童患有罕見的遺傳性疾病KIF1A，全球僅有200多個案例，該疾病會延緩孩童發育和肌肉無力。患者無法吞嚥，因此醫生需在患者鼻子安裝一個管子，通過管子餵食。

男童父親指出，兒子從出生開始便經常進出醫院，在4個月大時肺部出現嚴重感染，需接上「體外膜式氧合器」（ECMO）來維持生命。眼見兒子全身插滿管子，爸爸甚是心痛，

我們都以為要失去他，但他還是熬過去，而且在兩個月後出院，讓所有醫生都很震驚，大家都稱他為「勇士」。

這名「生命小鬥士」在短暫的3年人生中，經歷了三次手術和無數次打針；而在出生的第一年，更需每月進出醫院治療。他父親感慨地說，兒子每次都默默忍受病痛帶來的痛苦，

兒子在這三年中，打的針比我30年來打的針還多很多，但他從不大聲哭鬧，最多也就默默流淚。

父母忍痛放手  為兒子海葬

去年聖誕節當天，男童因無法呼吸而入院，需要佩戴氧氣罩維持體內的氧氣。到了12月31日，男童情況轉差，爸爸形容他的樣子「看似非常疲累」，也無法自行呼吸，父母於心不忍，決定放手。爸爸指出，兒子離開時，他和妻子都陪在身邊，

我們完全不介意過去三年來照顧他的辛苦，但我們覺得，這三年來他受的苦也夠多了，現在他能夠到更好的地方去。

男童去世後，父母選擇為兒子進行海葬，把兒子的骨灰灑在新加坡樟宜海域。媽媽表示為兒子的一生感到驕傲，希望兒子曾努力奮鬥活着的故事也能激勵更多人。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳

相關文章

【天人永隔】18歲健康少女染疫短短8日病逝　父母痛心：病毒把女兒生吞活剝
11:01 2020/12/31
【天人永隔】18歲健康少女染疫短短8日病逝　父母痛心：病毒把女兒生吞活剝
【天人永隔】單親爸為買聖誕禮物復工　確診新冠肺炎病逝遺3名年幼子女
16:37 2020/12/24
【天人永隔】單親爸為買聖誕禮物復工　確診新冠肺炎病逝遺3名年幼子女
【天人永隔】懷二胎8個月確診新冠肺炎 33歲媽產後離世無緣抱兒子
12:14 2020/12/13
【天人永隔】懷二胎8個月確診新冠肺炎 33歲媽產後離世無緣抱兒子
罕見病 治療 手術 新加坡 聖誕節 元旦 醫生

最高瀏覽

【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然
14:37 2021/01/02
【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然
【家庭悲劇】全職媽媽綁5孩手墮海同歸於盡　狠夫掌摑亡妻遺體︰帶我小孩去死幹嗎
18:05 2021/01/02
【家庭悲劇】全職媽媽綁5孩手墮海同歸於盡　狠夫掌摑亡妻遺體︰帶我小孩去死幹嗎
【叱咤樂壇頒獎禮】從5件事認識最年青「我最喜愛的男歌手」　姜濤去年吸金力勝Eason
12:37 2021/01/02
【叱咤樂壇頒獎禮】從5件事認識最年青「我最喜愛的男歌手」　姜濤去年吸金力勝Eason