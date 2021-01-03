【生命鬥士】患上全球僅200宗罕見病沒法吞嚥 「生命小鬥士」與病魔搏鬥3年後離世

▲ 新加坡一名3歲男童林毅恆，出生時被診斷患有罕見遺傳性疾病，在元旦前一天不敵病魔離世。

新加坡一名3歲男童林毅恆，出生時被診斷患有罕見遺傳性疾病，從來沒有吃過固體食物，需插鼻管進食。男童一直勇敢對抗病魔，卻在去年聖誕節時因喘不過氣入院，終在元旦前一天離世，結束了短短3年人生。

小勇士奮鬥3年

根據《聯合早報》報導，男童患有罕見的遺傳性疾病KIF1A，全球僅有200多個案例，該疾病會延緩孩童發育和肌肉無力。患者無法吞嚥，因此醫生需在患者鼻子安裝一個管子，通過管子餵食。

男童父親指出，兒子從出生開始便經常進出醫院，在4個月大時肺部出現嚴重感染，需接上「體外膜式氧合器」（ECMO）來維持生命。眼見兒子全身插滿管子，爸爸甚是心痛，

我們都以為要失去他，但他還是熬過去，而且在兩個月後出院，讓所有醫生都很震驚，大家都稱他為「勇士」。

這名「生命小鬥士」在短暫的3年人生中，經歷了三次手術和無數次打針；而在出生的第一年，更需每月進出醫院治療。他父親感慨地說，兒子每次都默默忍受病痛帶來的痛苦，

兒子在這三年中，打的針比我30年來打的針還多很多，但他從不大聲哭鬧，最多也就默默流淚。

父母忍痛放手 為兒子海葬

去年聖誕節當天，男童因無法呼吸而入院，需要佩戴氧氣罩維持體內的氧氣。到了12月31日，男童情況轉差，爸爸形容他的樣子「看似非常疲累」，也無法自行呼吸，父母於心不忍，決定放手。爸爸指出，兒子離開時，他和妻子都陪在身邊，

我們完全不介意過去三年來照顧他的辛苦，但我們覺得，這三年來他受的苦也夠多了，現在他能夠到更好的地方去。

男童去世後，父母選擇為兒子進行海葬，把兒子的骨灰灑在新加坡樟宜海域。媽媽表示為兒子的一生感到驕傲，希望兒子曾努力奮鬥活着的故事也能激勵更多人。

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責任編輯：王明芳