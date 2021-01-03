【叱咤樂壇頒獎禮】因牙醫身份被看輕樂壇努力 許廷鏗剖白：給香港歌手一個機會

▲ 許廷鏗入行11年終獲男金。

《叱咤樂壇頒獎典禮2020》於元旦（1月1日）順利舉行，除姜濤以21歲之齡打破紀錄奪「我最喜愛的男歌手」獎項，成為全城焦點。「叱咤樂壇男歌手金獎」則由入行11年的歌手許廷鏗（Alfred）奪得。

許廷鏗在台上揮淚答謝支持，場面感人。而Alfred得獎後一連兩日，亦在社交平台撰長文分享這些年圈中感受。

▲ 許廷鏗得獎後有不少感觸。（取自Facebook）

【無力感】許廷鏗曾覺未做好不敢上紅館 跳出舒適圈不怕被大台封殺

許廷鏗昨日在社交平台寫長文，以示自己入行以來從來認真對待事業，並不甘被外間常指他有「牙醫」身份，而對唱歌抱玩票心情。

他在文中以「佢整牙咁搵到，使乜驚啊？玩票性質唱吓歌咋嘛？」作開場白。許廷鏗寫道：「這是我親耳聽說過的一個說法。我不是記仇，但我這個人很不願意被誤解，因為我認真愛唱歌，從來都不是玩票性質。」

Alfred續說：「我是理解的。可能是因為條件、可能是因為曾經被加冕的光環，『許廷鏗』未必是你第一個會想起要支持的歌手，但是今年你們每一個鼓勵，大家支持的力度，我照單全收了。」

他又指今次看似在台上比以往冷靜，是因為實在有一些話好想把握時機說出來，因而對多位單位報以感謝。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

許廷鏗語重心長地希望大家重新支持香港樂壇：「我在台上講的我會記住，『我仍然會繼續唱好我嘅歌畀大家聽』，曾經『失望』的，請給我們一眾堅守的歌手一個機會去兌現大家的『期望』，感激。」

【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑 Alfred曾因母親一句話覺不被體諒

至今日，許廷鏗再以長文表達對唱歌的感受，指自己都有很多無力感，他指：「我們的確每日努力做的，就是準備好自己，在有機會的時候去盡力演出，滿足樂迷期許。不錯，接下來這一段就是『食得鹹魚就要抵得渴啦！』

他指出：「歌手跟大家一樣，都是一步一步在人生路段學習走過來，不同人有不同的learning curve，最特別的是，歌手就是跟樂迷坦白裸露自身的learning curve，再販賣自己的感情 變成歌曲 變成商品。」

最後強調：「我們必須有血有肉，大家才會有共鳴。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

許廷鏗曾看透娛圈的人氣泡沫

許廷鏗也對TOPick表示，曾經很介意別人的看法，好怕因講錯甚麼令人有誤會，或做不到別人期望的成績。「至今仍有人覺得我入行是玩玩吓，無論我多堅持，外間都認為我有牙醫這個水泡，有一日做不成歌手，仍然有後路可退。」

一直兼任牙醫工作的Alfred坦言，視此為心理上的調劑。「在一個人氣如泡沬的娛樂圈，牙科工作讓我可跟現實中的人有交流的空間，這對我來說好重要，否則在這行的成敗得失，便只建立在追求名利上，而這些東西是不實在，也不能過活。但別人未必明白，或隨便把批評加諸於我，是把我一直堅持的東西看輕了。」

同埸加映：糖妹專訪