【新冠肺炎】今日新增41宗確診個案　40宗本地感染有16宗涉不明源頭

本港新冠肺炎疫情持續，今日(3日)新增41宗確診個案，有22男、19女，介乎9至82歲，7宗於臨時檢測中心找出，1宗輸入個案、40宗本地感染，包括16宗涉及不明源頭感染，24宗與早前個案相關，累計宗數達8,965宗。另外暫時有30多宗初步陽性個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理何婉霞見記者會，交代最新疫情。

新增2大廈須強制檢測，包括元州邨元盛樓及將軍澳翠林邨輝林樓，詳情即看【下一頁】

將軍澳藍田隧道地盤爆群組，約10名工人初步確診，詳情即看【下一頁】

聯合醫院69歲男病人腹痛求醫後初步確診，留醫期間曾無戴好口罩4名外科病人要檢疫，詳情即看【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前表示，近兩周確診宗數回落，形容是好事，惟趨勢回落緩慢，而近日長假期多，市民亦多外出或室入聚集，而即使感染後不少個案潛伏期亦逾一星期，現時仍未可反映早前假期的個案，擔心疫情反彈。

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記者：蘇文軒