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【新冠肺炎】聯合醫院69歲男病人腹痛求醫後初步確診　留醫期間曾無戴好口罩4名外科病人要檢疫

社會 16:45 2021/01/03

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本港新冠肺炎單日確診病例持續在雙位數水平。（經濟日報資料圖片）

本港今日（3日）新增41宗新冠肺炎確診個案，本地病例佔40宗，當中16宗屬源頭不明；餘下1宗為英國輸入個案。醫管局公布，一名69歲男病人昨日（2日）因腹痛到聯合醫院急症室求醫，當時無發燒或上呼吸道感染病徵，按既定程序做入院篩查，轉往外科病房留醫，今日（3日）初步確診，送往隔離病房接受治療。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞匯報時表示，該名病人在留醫期間曾未有戴好口罩，故4名外科病人要檢疫，暫時檢測結果為陰性，醫護人員在照顧病人時有穿上合適保護裝備，亦未有為病人做高風險醫療程序，因此暫無醫護要列為密切接觸者，醫院會繼續跟進及追蹤情況。

何婉霞續稱，截至今日早上9時，醫管局過去24小時錄得67宗呈報個案，而今日再多43名病人出院，至今共有8,011名病人康復出院。

她說，現時有733名病人在23間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中49人情況危殆、43人嚴重、641人穩定；現時正使用1,259張負壓病床及691間負壓病房，使用率分別為59%及69.6%。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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