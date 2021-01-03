【新冠肺炎】將軍澳藍田隧道地盤爆群組　約10名工人初步確診

▲ 將軍澳藍田隧道地盤爆群組約10名工人初步確診。(經濟日報資金圖片)

本港新冠肺炎疫情持續，今日新增41宗確診，40宗涉及本地感染，16宗源頭不明，24宗與其他個案相關，另有逾30宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理何婉霞見記者，交代最新疫情。

今日新增41宗確診個案，當中40宗涉及本地感染，16宗源頭不明。張竹君表示，那打素護養院一名工友確診，累計2位工作人員及院友確診，該名工友於檢疫中心確診，即早已離開該護養院。

另外，今日一宗確診個案 ( 編號：8955 )，於藍田將軍澳隧道地盤上班，張竹君指，當時中心有建議該地盤的工友做檢測，他們亦十分合作有做，及後發現約有10位人士初步確診，當局已要求相關地盤停工，所有員工須接受檢測。

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記者：洪芷晴