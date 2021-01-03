【現實版神鵰俠侶】夫婦住岩洞60年誕4子女　老伴離世妻每日重遊舊地思念

▲ 老婦每日都會返回岩洞，回憶過去與老伴的生活。

來到現代社會，沒想到仍有人住在深山洞穴。四川一對老夫婦，年輕時因貧窮沒屋住，於是搬進了一個天然岩洞居住，一住就是60年，更先後誕下4名子女。年邁的丈夫近日離世，老婦不捨美好回憶，每天仍重返舊居，令網民大受感動，更稱他們為「現實版楊過與小龍女」。

▲ 兩夫婦在岩洞生活了60年。（影片截圖）

岩洞內誕4子女

據《梨視頻》報道，四川南充市夫婦梁自付和李素英，60年前因貧窮無家可歸，搬入了一處天然岩洞，據兩人的大仔表示，這個岩洞在1900年左右建了一座寺廟，但在1958年被毀掉，空出一塊可居住的地方，父母於是搬入洞內生活。

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其後，夫婦先後誕下4名子女，大仔笑言，自己在父母搬來的第二年就出世，之後子女亦在岩洞長大，成年成家立室後才紛紛搬離。梁自付為了讓一家人生活便利，先後改建岩洞3次，變成一個約50、60平方米的房屋，有豬舍、廚房、廳和3間房。

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妻不捨丈夫離世

雖然當地政府曾想幫助夫婦搬出來，但他們已習慣岩洞的生活，亦覺得岩洞冬暖夏涼，所以一直沒有搬離。如今，丈夫梁自付已離世，不過李素英仍對這裡依依不捨，即使已隨子女搬離，還是不時回到岩洞坐坐，回憶當初。大仔亦表示，希望將來可以將這個充滿美好美憶的岩洞打造成養老養生的基地。

而夫婦在岩洞生活的故事曝光後，不少網民紛紛驚嘆「不可思議」，亦有網民戲稱二人為「現實版楊過與小龍女」，亦被兩夫婦的感情所感動，「不捨的是生活了60年的家，更不捨得與老伴生活的點點滴滴」、「只有很恩愛才能耐得住這種寂寞吧」。

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責任編輯：王明芳