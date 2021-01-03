【為母則強】黎燕珊為空姐長女溫馨慶生 單親媽媽子女成才苦盡甘來

前亞姐黎燕珊在元旦日（1月1日）為大女劉詠詩（Wynce）慶祝27歲生日，細仔劉德權（Dicky）亦跟媽媽及姐姐一同慶生，每年黎燕珊都會為女兒搞生日會，今年也不例外，一家三口十分溫馨，而珊姐也有向女兒送上生日利市。

前天元旦日是黎燕珊大女Wynce的27歲生日，珊姐原來每年都會為愛女舉行倒數派對，今年自不例外。

▲ 黎燕珊跟大女慶生。（取自facecbook）

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日前珊姐在社交平台貼上她跟細仔Dicky一同為Wynce慶生照，相中可見為愛女送上朱古力蛋糕，一家人開心拍照留念。

黎燕珊留言說：「回顧2020年彷彿世界一切都在改變，唯一不變是每年為女兒搞生日會，一起倒數，踏入2021年，希望一家人、朋友、粉絲都跨過疫境，健康平安迎接未來！」

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珊姐寫道：「父母對兒女的無私奉獻，1月1月是我寶貝女兒詠詩的生日，每年我都會為女兒舉行倒數生日！轉瞬間女兒都已長大成人！每當切蛋糕這一刻，她臉上的笑容總是笑不停，很開心！我也感到很安慰滿足。詠詩，媽媽很愛你。」

女兒劉詠詩亦有多謝母親心思，留言：「2021倒數生日，新嘅一年，新嘅開始。祝大家新年快樂，最緊要身體健康。 #每年都會同屋企人一齊倒數」

她又指：「大家都話第三張我哋兩母女笑到好似樣，你哋話係咪呢？」又寫道：「媽媽我愛你。」

▲ 女兒遺傳優良基因。（取自IG）

遺傳黎燕珊美人基因的Wynce現時任職空姐，黎燕珊曾推薦女兒選美，但Wynce無意入行。

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偉大母親黎燕珊

黎燕珊與前夫劉永因為在1987年於亞視合作電視劇《成吉思汗》結緣，二人在1992年結婚，婚後育有一女一子。

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後來有傳黎燕珊受劉永家暴，2000年，黎燕珊提出離婚申請，並向高等法院申請禁制令，禁止劉永接觸子女。

最終二人在2004年離婚，黎燕珊成單親媽媽肩負養大一對子女的重任。

黎燕珊曾接受TOPick專訪時直言，單親媽媽之路不易行：「今日的我，是由過往歲月一步步走過來，跟子女一起成長、共患難、忍耐及期盼，這條路真的不易行。」

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