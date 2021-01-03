【大哥認老】66歲成龍慘受腰患之苦　大哥行路要人攙扶：真切感到自己老了

▲ 成龍受腰患之苦。

近日社交平台流傳一條近2分鐘的短片，片中剪輯了成龍過往一些影片的片段，大哥並親自旁白，感性表示身邊朋友逐個離開，不得不感到自己已變老，並以此勉勵年輕人要自強。

而在元旦日，現年66歲的成龍於內地出席動畫電影《許願神龍》宣傳活動，大哥的精神狀況算不錯，可是走路卻有些一跛一跛，並彎著腰走路，而且雙手要放在2名年輕演員肩膀上當作依靠，行動似乎有點不便。

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▲ 成龍忍腰痛出席電影《許願神龍》宣傳活動。

據悉，這是因為成龍腰傷復發，不過他為了出席電影宣傳，只好忍著痛出席。事實成龍出道以來拍大量動作武打電影，而且大多高難度動作都親身上陣，由此有不少傷患，當中腰傷一直纏繞大哥多年。

在是次活動上，他每站著講幾句話就得坐一下休息，可見他的腰傷復發的疼痛十分難耐，但仍出席活動，可說敬業。

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感慨朋友逐個離世

至於在早前流傳一條長約1分54秒的短片內，成龍以旁白稱：「人到底甚麼時候會覺得自己老，這幾年每一次收到朋友離開的消息，我都會真切感到自己老了，年輕時希望自己闖出一番名堂，讓香港、亞洲、全世界認識我。」

然後他黯然稱：「拍戲的日子很忙，四海為家，每天跟兄弟們在片場出生入死，今天他們斷手，明天自己斷腳，這些日子，自己沒有時間去傷感。後來真的過上了自己想要的生活，成了很多人認識的人，每天到處飛來飛去，經常一覺醒來不知道自己在那裏，緊接一堆工作就來。」

成龍續深情表示，在夜深時感寂寞：「在夜深人靜的時候，我會想起你們，我的前輩、兄弟、朋友，想見被別人瞧不起的時候，前輩給我的鼓勵，想想以前沒錢吃飯的日子，怎會知道那就是永別！」

同場加映：鍾志光專訪