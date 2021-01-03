【防疫措施】食環署及警方巡查逾1,100間食肆及處所 5負責人涉違防疫規例被檢控
社會 18:05 2021/01/03
食環署及警方昨日（2日）在本港多區其共巡查了1,143間餐飲處所及其他處所，向5名涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的餐飲業務負責人展開檢控程序，關於桌子之間的距離或分隔，或展示「安心出行」場所二維碼的海報安排。
另外，食環署也於元旦日（1日）巡查兩個位於北區的私營燒烤埸及於昨日（2日）巡查1個位於元朗大棠，供市民入場的私營設施，發現北區的兩個燒烤埸並沒有營業，而元朗大棠的該個設施並沒有經營任何公眾娛樂場所活動。
食環署重申，若餐飲業務或表列處所負責人違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），可被檢控，一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。
署方指，顧客在餐飲處所內違反不得有多於2人同坐1桌的規定，可因觸犯《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）而被定額罰款5,000元。在餐飲處所內，顧客在非餐桌範圍飲食或於非飲食時而沒有佩戴口罩，可因觸犯《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）被定額罰款5,000元。
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記者：陳曉瑩