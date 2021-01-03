【無病呻吟】伯伯無病一年求診192次只為拿藥打針 醫生無奈：只因為不看白不看

▲ 台灣一名伯伯身體無大礙，卻在一年內求診192次。

生病才要看醫生，台灣一名伯伯卻「無病呻吟」，一年求診192次，只為用盡健康保險，看病後拿藥及打針。

一年求診192次 只為拿藥打針

台灣衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男日前在Facebook上發文，指他曾遇過一名伯伯來求診，那名伯伯沒有嚴重憂鬱，卻抱怨這裏酸、那裏痛，胸悶腹脹、外加頭暈耳鳴不敢曬太陽。當伯伯拿出健康保險卡後，醫生驚見「今年求診已達192次」。

沈政男問了家屬才發現，伯伯每次到診所，醫生就會幫他開藥、打針，事實上身體根本沒有大毛病，於是用筆寫下：「患者有慮病傾向，常有身體抱怨，請勿再做不必要的檢查或開立不必要的藥物，或打點滴」的紙條，請家屬帶給診所醫生，直言若醫生仍照樣開藥打針，會通知健保署。

沈政男感慨，伯伯若能在第93次來看診，可以減少之後的100次，「如果對方醫生不聽，還是一直給阿公開藥打針，我一定會打電話過去說教一番！」

醫生：抱着不看白不看心態

這並不是沈政男首次遇見的事，去年他也遇到一名婆婆，一年內求診108次。沈政男指問題不在於生了怪病無法醫治，而是健保看病不必花太多錢，於是抱着不看白不看的心態。

沈政男向其家人表示，若婆婆只是小毛病、一點點不舒服，只要稍微安撫即可，不需一直帶往醫院檢查、打點滴，或者拿一包包的藥回家。然而家屬的回答總是「拗不過老人家啊！不帶她去，會吵人啊！」醫生無奈地說：「如果每次看病要自付更多錢，我就不相信你不願意努力看看。」

他認為最好的改善方法是「使用者付費」，建議可從每年求診超過100次的民眾着手，破百次之後須經審核，否則類似個案會不斷發生。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳