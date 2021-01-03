【新冠肺炎】疫情430記者會改為網上舉行　衞生署：減低病毒傳播風險

▲ 本港疫情最新進展記者會由4日起將改為網上舉行。

衞生署表示，由1月4日開始，與醫院管理局將以視像會議軟件在網上舉行新冠肺炎個案最新情況簡報會，以在衞生防護中心大樓有效落實社交距離措施，盡量減低病毒病傳播風險。



衞生署指，網上簡報會於下午4時30分舉行，每家傳媒機構最多可派出1名代表參與網上簡報會，並需以文字訊息提問，暫未能接受語音訊息提問，問題如有重複，會以綜合回應的方式處理。政府新聞處會繼續在網上直播簡報會，以及經香港電台向本地電視台提供附有手語傳譯的現場訊號。

衞生署解釋，疫情爆發以來，署方一直積極研究及安排以視像會議軟件在網上舉行新冠肺炎個案最新情況簡報會，在逐步解決各項硬件及軟件等技術問題，並參考其他政府部門及機構的相關經驗，署方在完成添置相關器材和協調工作後，決定由明日起，有關簡報會改為在網上舉行。

署方強調，作為本港應對新冠肺炎的主要政府部門，在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括落實社交距離措施，盡量減低新冠肺炎病毒傳播風險。

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記者：陳曉瑩