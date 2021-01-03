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【確診大廈】黃大仙、九龍城、深水埗區各錄8宗確診個案

社會 21:25 2021/01/03

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將軍澳翠林邨輝林樓。 (梁偉榮攝)

本港新冠肺炎疫情持續，今日(3日)新增41宗確診個案，有22男、19女，介乎9至82歲，7宗於臨時檢測中心找出，1宗輸入個案、40宗本地感染，包括16宗涉及不明源頭感染，24宗與早前個案相關，累計宗數達8,965宗，詳情即看【下一頁】

西區(2)

  • 西營盤同達大廈
  • 西區One-EightOne酒店及服務式住宅

葵青區(2)

  • 葵涌石蔭路獅子樓
  • 青衣翠怡花園7座

沙田區(3)

  • 大圍名城2期5座
  • 大圍金獅花園2期金安閣
  • 沙田美田邨美秀樓

黃大仙區(4)

  • 牛池灣彩雲(一)邨繡文樓
  • 牛池灣彩雲(一)邨紫霄樓
  • 牛池灣彩雲(二)邨豐澤樓
  • 牛池灣彩輝邨彩華樓

九龍城區(4)

  • 九龍城博文閣A座x2
  • 紅磡蕪湖街裕新大廈
  • 土瓜灣真善美村至真樓

觀塘區(3)

  • 觀塘順利邨利康樓
  • 油塘高翔苑高瑞閣
  • 藍田興田邨美田樓

深水埗區(4)

  • 長沙灣元州邨元盛樓
  • 深水埗南昌街123號
  • 深水埗福華街華寶樓
  • 深水埗荔聯大廈

元朗區(1)

  • 天水圍俊宏軒2座

屯門區(4)

  • 屯門湖景邨湖翠樓x3
  • 屯門田景邨田裕樓

北區(1)

  • 上水高爾夫景園7座

東區(1)

  • 鰂魚涌太隆樓

灣仔區(4)

  • 灣仔謝斐道積福大廈x4

油尖旺區(3)

  • 油麻地統一大廈A座
  • 油麻地文英樓
  • 油麻地炮台街60號

將軍澳區(2)

  • 將軍澳翠林邨輝林樓、茶果嶺麗港城29座
  • 將軍澳裕明苑裕榮閣

南區(1)

  • 香港仔嘉隆苑嘉昇閣

社會各界為2021年香港打氣，按此即看片

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

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