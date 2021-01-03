【確診大廈】黃大仙、九龍城、深水埗區各錄8宗確診個案

▲ 將軍澳翠林邨輝林樓。 (梁偉榮攝)

本港新冠肺炎疫情持續，今日(3日)新增41宗確診個案，有22男、19女，介乎9至82歲，7宗於臨時檢測中心找出，1宗輸入個案、40宗本地感染，包括16宗涉及不明源頭感染，24宗與早前個案相關，累計宗數達8,965宗，詳情即看【下一頁】

西區(2)

西營盤同達大廈

西區One-EightOne酒店及服務式住宅

葵青區(2)

葵涌石蔭路獅子樓

青衣翠怡花園7座

沙田區(3)

大圍名城2期5座

大圍金獅花園2期金安閣

沙田美田邨美秀樓

黃大仙區(4)

牛池灣彩雲(一)邨繡文樓

牛池灣彩雲(一)邨紫霄樓

牛池灣彩雲(二)邨豐澤樓

牛池灣彩輝邨彩華樓

九龍城區(4)

九龍城博文閣A座x2

紅磡蕪湖街裕新大廈

土瓜灣真善美村至真樓

觀塘區(3)

觀塘順利邨利康樓

油塘高翔苑高瑞閣

藍田興田邨美田樓

深水埗區(4)

長沙灣元州邨元盛樓

深水埗南昌街123號

深水埗福華街華寶樓

深水埗荔聯大廈

元朗區(1)

天水圍俊宏軒2座

屯門區(4)

屯門湖景邨湖翠樓x3

屯門田景邨田裕樓

北區(1)

上水高爾夫景園7座

東區(1)

鰂魚涌太隆樓

灣仔區(4)

灣仔謝斐道積福大廈x4

油尖旺區(3)

油麻地統一大廈A座

油麻地文英樓

油麻地炮台街60號

將軍澳區(2)

將軍澳翠林邨輝林樓、茶果嶺麗港城29座

將軍澳裕明苑裕榮閣

南區(1)

香港仔嘉隆苑嘉昇閣

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責任編輯：蘇文軒