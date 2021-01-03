【確診大廈】黃大仙、九龍城、深水埗區各錄8宗確診個案
社會 21:25 2021/01/03
本港新冠肺炎疫情持續，今日(3日)新增41宗確診個案，有22男、19女，介乎9至82歲，7宗於臨時檢測中心找出，1宗輸入個案、40宗本地感染，包括16宗涉及不明源頭感染，24宗與早前個案相關，累計宗數達8,965宗，詳情即看【下一頁】
西區(2)
- 西營盤同達大廈
- 西區One-EightOne酒店及服務式住宅
葵青區(2)
- 葵涌石蔭路獅子樓
- 青衣翠怡花園7座
沙田區(3)
- 大圍名城2期5座
- 大圍金獅花園2期金安閣
- 沙田美田邨美秀樓
黃大仙區(4)
- 牛池灣彩雲(一)邨繡文樓
- 牛池灣彩雲(一)邨紫霄樓
- 牛池灣彩雲(二)邨豐澤樓
- 牛池灣彩輝邨彩華樓
九龍城區(4)
- 九龍城博文閣A座x2
- 紅磡蕪湖街裕新大廈
- 土瓜灣真善美村至真樓
觀塘區(3)
- 觀塘順利邨利康樓
- 油塘高翔苑高瑞閣
- 藍田興田邨美田樓
深水埗區(4)
- 長沙灣元州邨元盛樓
- 深水埗南昌街123號
- 深水埗福華街華寶樓
- 深水埗荔聯大廈
元朗區(1)
- 天水圍俊宏軒2座
屯門區(4)
- 屯門湖景邨湖翠樓x3
- 屯門田景邨田裕樓
北區(1)
- 上水高爾夫景園7座
東區(1)
- 鰂魚涌太隆樓
灣仔區(4)
- 灣仔謝斐道積福大廈x4
油尖旺區(3)
- 油麻地統一大廈A座
- 油麻地文英樓
- 油麻地炮台街60號
將軍澳區(2)
- 將軍澳翠林邨輝林樓、茶果嶺麗港城29座
- 將軍澳裕明苑裕榮閣
南區(1)
- 香港仔嘉隆苑嘉昇閣
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責任編輯：蘇文軒