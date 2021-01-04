  • 17°C
香港時間 : 2021104日 (一) 10:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【燕雲台劇透】第1至4集劇情預告　韓德讓邂逅蕭燕燕扶助遼太子

娛樂 09:26 2021/01/04

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

《燕雲台》

由佘詩曼、竇驍、唐嫣、經超、譚凱、劉奕君等主演的古裝宮廷劇《燕雲台》，在內地播出成人氣話題劇。

《燕雲台》根據蔣勝男同名小說改編，講述大遼鐵血紅顏蕭燕燕（唐嫣飾），憑深謀遠慮能力，在韓德讓（竇驍飾）、耶律賢（經超飾）等人的共同努力下，將大遼推上興盛之路。

第1集 （4/1）

遼長樂宮使韓匡嗣之子韓德讓回上京途中與宰相蕭思溫幼女蕭燕燕因馬結緣，後為助先帝遼世宗次子耶律賢明扆重奪帝位來尋求思溫支持。燕燕偷取令牌參加射柳大賽，德讓最終勝出，遼穆宗耶律璟卻因誤會有刺客，欲殺燕燕。

第2集 （5/1）

耶律璟試探明扆，明扆表示不敢對皇位有妄想。喜隱按父親指示向胡輦示好，被拒後又將耳環送給烏骨裏。燕燕向德讓發出摔跤挑戰，二人決鬥時不小心親吻。明扆密會思溫並達成共識，罨撒葛派人追捕明扆，燕燕掩護他逃走。

第3集 （6/1）

耶律璟遇刺逃過一劫，主謀李胡派喜隱向屋質大王求助遭拒，父子被軟禁。烏骨裏偷來通關令牌給喜隱，卻被當場抓獲。罨撒葛送密函向耶律璟彙報，燕燕攔截失敗，被德讓救下。罨撒葛答應幫胡輦救妹，但希望她能嫁給自己。

第4集 （7/1）

燕燕因三司使之女李思而吃醋離去，後遇巫醫肖古，更假冒她去行宮偷密函，思溫等趕去解圍，終令真肖古被處死，而韓匡嗣也因醫術而被封燕王。罨撒葛處死李胡，私下放過烏骨裏和喜隱。烏骨裏非喜隱不嫁，遭到思溫反對。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【燕雲台】佘詩曼新劇緊接《使徒行者3》播放　「釘姐」騷視后喊功成熱話
11:25 2020/11/25
【燕雲台】佘詩曼新劇緊接《使徒行者3》播放　「釘姐」騷視后喊功成熱話
【十月初五的月光】何依婷重演佘詩曼經典角色　新版《十月初五的月光》演員候選名單流出
10:46 2020/11/05
【十月初五的月光】何依婷重演佘詩曼經典角色　新版《十月初五的月光》演員候選名單流出
【姊妹情深】黎姿為佘詩曼新劇《燕雲台》宣傳　玉瑩爾淳互動引網民緬懷《金枝慾孽》
15:18 2020/11/13
【姊妹情深】黎姿為佘詩曼新劇《燕雲台》宣傳　玉瑩爾淳互動引網民緬懷《金枝慾孽》
燕雲台 電視劇 TVB 佘詩曼 竇驍

最高瀏覽

【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然
14:37 2021/01/02
【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然
【分手收場】外母婚宴當日要求女婿為她洗腳 男方父母不滿女方得寸進尺嬲爆離場
14:46 2021/01/03
【分手收場】外母婚宴當日要求女婿為她洗腳 男方父母不滿女方得寸進尺嬲爆離場
【宅男大翻身】肥醜宅男為追女仔揸BMW被嫌棄　減肥整容變韓系Oppa人生大逆轉
11:32 2021/01/01
【宅男大翻身】肥醜宅男為追女仔揸BMW被嫌棄　減肥整容變韓系Oppa人生大逆轉