【器官捐贈】 心臟衰竭陳麗娟候5個月終成功換心　兒子心存感激籲市民簽署器官捐贈卡

▲ June於3年前受病毒感染證實患上心肌炎，直至去年8月更出現心臟衰竭急需換心，苦等數月至去年12月31日終成功完成心臟移植手術。（取自社交網站「一顆等待的心 - 請代禱及呼籲器官捐贈」）

2021年對於單親母親陳麗娟June來說，絕對是個新開始。June於3年前受病毒感染證實患上心肌炎，直至去年8月更出現心臟衰竭急需換心，苦等數月至去年12月31日終成功完成心臟移植手術，她的兒子於社交網站上表示，母親於翌日早上已清醒，並能通過視像電話跟他對話，現情況穩定，於單人房進行隔離。

June的兒子Arthur今（3日）於社交網站「一顆等待的心 - 請代禱及呼籲器官捐贈」上交代其母的換心過程，並指上月30日晚上，他們接獲通知有一個合適的心臟捐贈者，翌日上午9時，June被送往手術室接受心臟移植手術，至下午4時左右完成移植，目前已轉到深切治療部觀察。

於深切治療部首天，June要由機器扶助呼吸，視乎情況可不用機器自然呼吸，亦沒出現中風等問題；至今年首日1月1日，June已清醒，並通過視像電話表示有點疲倦；Arthur引述護士指媽媽「情況好好」，因剛做完成手術，正在單人房完全隔離，暫時未能享用家人為她送來的食物或用品，只可以視像通話。

對於媽媽成功換心，Arthur呼籲更多人簽署器官捐贈卡，讓更多人獲得延續生命的機會：

等到一顆合適的心臟實在不是容易的事，捐贈器官的家庭，面對失去家人感到萬分悲痛之餘仍願意捐出器官，讓我媽媽得以延續生命，感激之情溢於言表。

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責任編輯：鄧凱文