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【新冠肺炎】 6餐飲業務負責人疑違防疫規定遭檢控　涉桌子間分隔不足或沒佩戴口罩

社會 23:12 2021/01/03

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食環署今（3日）向6名涉嫌防疫規定的餐飲業務負責人展開檢控程序。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，食環署今（3日）與警方在深水埗福華街／北河街交界及大南街／南昌街交界一帶採取聯合行動，共巡查了15間餐飲處所，向6名涉嫌防疫規定的餐飲業務負責人展開檢控程序、向1名涉嫌違反在公眾地方造成阻礙的持牌小販發出口頭警告，並檢取1名小販的棄置物品；兩個部門亦用夾車清理了馬路上超過1.3公噸貨品及雜物。

食環署指，6名涉嫌防疫規定的餐飲業務負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）（《規例》）的規定及指示，關於桌子之間的距離或分隔或佩戴口罩；聯合行動中，警方也就違例泊車發出六張定額罰款通知書。

食環生署與警方用夾車清理馬路上的貨品及雜物。（港府提供）

食環署發言人強調，餐飲業務及表列處所發出最新指示已延長至年1月6日，餐飲業務負責人必須嚴格遵從並符合一系列規定及限制，當中包括在餐飲處所內除於餐桌飲食外須一直佩戴口罩；桌子與桌子之間至少有1.5米距離或設有某種形式的隔板作出有效分隔等。若餐飲業務負責人違反《規例》，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

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記者：鄧凱文 

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