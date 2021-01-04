【新冠肺炎】記協等媒體工會批衞生署改疫情記者會網上舉行扼殺記者追問權利 港府稱暫無其他記者會計劃網上舉行

▲ 衞生署昨突然公布，今日起每日下午4點半舉行的疫情記者會改為網行，但安排惹傳媒團體不滿。（經濟日報資料圖片）

衞生署昨（3日）突發公布表示，由今日（4日）開始，下午與醫管局舉行的新冠肺炎疫情記者會將以視像會議軟件在網上舉行，以落實社交距離措施，減低病毒病傳播風險。

政府發言人表示，有關記者會目前在衞生防護中心大樓的信息發布中心舉行，由於空間的局限，落實社交距離措施有一定困難，此外衞生防護中心上月初亦出現數宗確診個案，在全面檢視有關情況後，署方認為應盡量避免人群聚集。發言人又指，疫情爆發以來，署方一直研究在網上舉行疫情簡報會，逐步解決技術問題後，完成添置器材和協調工作，因此今日起簡報會改為網上舉行。發言人表示，目前暫無其他政府記者會計劃在網上舉行。

疫情430記者會明日起改為網上舉行，衞生署：減低病毒傳播風險，詳情即看：【下一頁】

記協等8個傳媒工會及組織發聯署聲明指對事件表示極度關注，擔心港府藉此篩選記者問題，避答敏感內容，扼殺記者追問權利，影響公眾知情權；聲明指出，疫情簡報會內容涉及重大公眾利益的訊息，亦是唯一的官方發布渠道，促請當局維持現行記者會安排，確保訊息流通，亦有助市民大眾提高警覺，防範疫情的散播。

記協等的聲明又指出，在疫情最嚴峻時，當局一直均維持實體記者會，至今都無出席過的記者受感染，當局在沒有諮詢傳媒的情況下，突然以減低病毒傳播風險為由，改為網上簡報會，做法不合理。團體亦擔心，日後政府所有記者會均陸續改為網上進行，市民無從得知記者發問內容，政府可藉此篩選記者問題，避答尖銳問題，記者也難以即時追問，嚴重削弱公眾知情權，亦將令新聞自由大幅倒退。

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責任編輯：楊玉珠