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【百年古蹟】建築師團隊製作3D動畫    重現主教山配水庫晨光水影原貌

休閒消費 09:35 2021/01/04

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擁有過百年歷史的深水埗主教山出土羅馬式的建築遺跡，引來全城關注。香港OOA東西建築創辦人Kenrick 及 Magic，製作了3D動畫模擬配水庫有水影反射、照明後的狀態，並放上youtube讓公眾虛擬參觀，也令人思考如何保護、創新及活化遺產。

營造出主教山配水庫水波粼粼的狀態。（相片來源︰OOA東西建築）

發現配水庫後，政府人士立刻將現場封鎖，市民無法入內。但OOA東西建築則根據主教山配水庫50年代的圖則，加上近日報道的圖片和航拍片段，利用3D動畫、VR虛擬實境和360度圖片，模擬配水庫的水影反射和日光效果，恍如重回百年前的水庫現場。

羅馬式柱廊的細節也展示出來。（相片來源︰OOA東西建築）

建築團隊指出，主教山配水庫屬港式英國殖民地建築，由英籍工程師設計、華裔承建商興建，柱子使用本地原材料花崗岩，弧拱以紅磚砌成，拱頂以混凝土支撐，風格兼收並蓄，極具歷史價值。

至於如何保育，建築團隊也表示這個拱型結構及城市水利發展的背景，應要原址保留和修補現狀，如留下圓形水泥混凝土牆壁，挪開部分接壤的泥土，變成出入通。而目前被鑿開的洞口，這已成配水庫的新歷史，可考慮保留讓日光透進部分室内空間，或以透光的建材將洞口蓋起來，擋雨但透光，也是可行的方案。

建築團隊表示可考慮保留讓日光透進部分室内空間，呈現光明的效果。（相片來源︰OOA東西建築）

主教山配水庫3D影片連結在此

記者︰馮柏偉
 

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