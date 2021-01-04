【新冠肺炎】新增4間食肆有確診者到訪　元朗兩間酒樓彩晶軒、潮館上榜

▲ 新增4間食肆有確診者到訪，元朗兩間酒樓彩晶軒、潮館上榜。

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（3日）新增41宗確診個案，包括1宗輸入個案、40宗本地感染。其中16宗涉及不明源頭感染，24宗與早前個案相關，累計宗數達8,965宗。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增4間食肆曾有確診人士到訪，其中兩間餐廳屬元朗。

根據衞生防護中心資料，新增4間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

東區 藍灣廣場 德馨苑海鮮酒家 23/12/2020 8403

元朗 港鐵元朗站 彩晶軒 31/12/2020 8902

元朗 元朗廣場 潮館 31/12/2020 8902

沙田 美田商場 新城餐日廳 02/01/2021 8941

確診大廈名單，詳情請看：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣