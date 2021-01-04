【無品乘客】大媽巴士上飛象過河腳踩對面位　被影相招積擺甫士換位再踩

▲ 大媽巴士上飛象過河腳踩對面位，被影相招積擺甫士後換位再踩。

搭巴士偶爾會遇到缺德乘客，有網民近日就分享坐在巴士下層車廂時，目睹一名大媽飛象過河，雙腳穿著鞋踩對面位。當網民用手機拍下大媽的行為時，對方非但沒有收斂，更擺好「甫士」影相，引來一眾網民怒批行徑自私。

據Facebook群組「Mei Foo 美孚」，一名網民上周六（2日）早上時分，搭乘由美孚往荃灣方向的30X巴士，在下層車廂見到一名身穿紫色大褸的大媽，將著上紫色靴子的雙腳「飛象過河」，搭在對面位置上。

目擊事發經過的網民，當下拿出手機拍下大媽的行為，而對方卻招積豎起3隻手指，擺出「OK」手勢，側頭望鏡，泰然自若。按目擊者描述，大媽之後又調位坐到對面，再次雙腳踩另一邊位置。由於大媽在過了高速公路的第一個站下車，目擊者亦未及將事件通知車長。

事件引來不少網民議論紛紛，有網民主動向目擊者了解事件，並表示已向巴士公司投訴。亦有網民留言：「所以好少坐下層，睇死班少部分既自私鬼唔會亦都冇力行上行落。」更多網民狠批大媽行為自私：「咁衰」、「無品」、「好自私既行為」、「都未剪指甲同食瓜子」、「自己踩完自己坐返！」

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責任編輯：羅嘉欣