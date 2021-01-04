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【聲夢傳奇】15歲炎明熹翻唱王菲《守望麥田》　幕前經驗豐富多次參賽奪冠【有片】

娛樂 11:06 2021/01/04

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熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

《聲夢傳奇》15歲炎明熹打頭陣壓場，幕前經驗豐富多次參賽奪冠。

TVB選秀節目《聲夢傳奇》將於3月進行比賽，不過大台在昨晚（1月3日）率先播出節目《聲夢傳奇第一次召集》，《聲夢傳奇》15位參賽者首次正式亮相，其中打頭陣的女學員、炎明熹（Gigi）來頭不少，現年15歲的她在兩年前已參加過不少歌唱比賽奪得冠軍。

其實TVB今次的《聲夢傳奇》15位參加者，是於全球過千名參賽者中突圍而出的學員。眾人平均年齡只得17歲，年齡最高及最低分別是14及25歲，據悉每人均獲投放近200萬元資金作訓練。

【叱咤樂壇頒獎禮】MIRROR＋姜濤背後的造星者 花姐曾一事離大台憑實力終獲肯定

Gigi被指聲底似鄧紫棋、外貌似王菀之。（instagram圖片）

翻唱王菲《守望麥田》

15位學員於早前台慶曾以表演嘉賓身份登台，昨晚首次正式逐位介紹予觀眾，並每人到錄音室進行一Take過的錄音。

打頭陣上場的，是現年僅15歲的炎明熹（Gigi），她選唱王菲的歌曲《守望麥田》，短短半首歌大曬唱功，被網民翻出她強勁背景。

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比賽經驗豐富

現年15歲的她於兩年前、13歲之齡已參加過各種大大小小的歌唱比賽。

過去曾是「星格流行音樂學院」的學員的她，當年以原名王佳恩參賽，並於《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中奪得少年組冠軍、《Singing Fighter 中學大專歌唱比賽》中學組團體冠軍、《觀塘區聯校歌唱比賽 ECHOES》季軍、《博愛好聲音》獲少年組亞軍等。

2019年她更以王佳恩之名獲邀請擔任耳機代言人，直到參加《聲夢傳奇》，Gigi才改用藝名炎明熹。

同場加映：MIRROR成員訪問

更多娛樂新聞，即睇：http://bit.ly/2MQqza1

撰文 : TOPick柴犬出動

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