【星二代】55歲曾華倩曬舊相賀獨仔22歲生日　培育林浩賢成「喇沙飛魚」入中大任港隊泳將

▲ 55歲曾華倩曬舊相賀獨子林浩賢22歲生日。

55歲藝人曾華倩是美魔女，不時在網絡分享靚相，其獨子林浩賢（Martin）於1月1日生日踏入22歲，愛錫阿仔的華倩，亦分享阿仔小時候相片及溫馨母子照，祝賀生日快樂。曾華倩成為單親媽媽用心栽培兒子，成就愛兒為「喇沙飛魚」，並入讀中大任港隊泳將。

▲ 大約20年前的曾華倩跟兒子林浩賢。（微博圖片）

曾華倩獨力撫養兒子成材

曾華倩於1983年無綫電視藝員訓練班畢業，於1996年與商人林肇基結婚，婚後3年誕下兒子林浩賢（Martin），於2002年離婚，曾華倩成為單親媽媽獨力照顧兒子，曾經形容兒子是她生命中最重要的。曾華倩見兒子小時候愛游泳，送他去泳隊培訓，連續10年接小朋友返學上堂，放學再去訓練。當兒子參加大大小小游泳賽事，如沒有工作的她都會捧場，拿相機為兒子拍照，與兒子的隊友及教練打成一片。

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曾華倩曾向傳媒表示，未能為兒子維持完整家庭感內疚，故此將心思放在照顧兒子身上，而林浩賢不負母親所望，成為泳壇健將，現時是港隊代表。今年受疫情影響，林浩賢很多賽事都被取消，1月1日生日的他，生日兼新年願望是希望2021年一切都會好起來。

媽媽就祝願兒子生日快樂，同時分享阿仔小時候相片及溫馨母子照，見她十年如一日，依然是美艷動人，而兒子在廿年間，由小豆丁暴風成長成為1.91米高的大男孩。

▲ 曾華倩遇見拍檔黃日華，2人都沒多變。（微博圖片）

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身高1.91米游泳健將

22歲的林浩賢身高1.91米，擅長自由式，是香港游泳代表隊的成員，多次出席世界賽奪獎。他中學時就讀傳統男校喇沙書院，任學校泳隊隊長，有「喇沙飛魚」之稱。在他擔任喇沙B Grade隊長時，就帶領隊友成功衝擊一直在學屆泳賽表現出色的拔萃男書院，成為一時佳話。

▲ 曾華倩出席支持兒子比賽，圖為林浩賢代表喇沙書院出賽。（IG圖片）

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喇沙書院傳奇

傳統男校喇沙書院創校1932年，推行多元教育，學生在學術、運動、文化等方面獲獎無數，文武人才輩出，喇沙學生有主動學習、勇於嘗試的特質。而喇沙校友名人輩出，包括曾財政司司長曾俊華、前九巴董事陳祖澤、近代名作家白先勇、藝人李小龍、許冠文等等。林浩賢中學畢業後升讀香港中文大學體育運動科學系，現時是香港代表隊成員，多次代表香港參加國際賽事成功奪金。

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責任編輯：王明芳