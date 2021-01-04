  • 19°C
香港時間 : 2021104日 (週一) 11:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安心出行】安心出行程式研增藍牙功能　自動感應記錄行蹤

社會 10:42 2021/01/04

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

（擷自「安心出行」手機應用程式網頁）

港府去年11月中推出的「安心出行」應用程式，至今有約41萬市民下載。副政府資訊科技總監黃志光表示，當局正研究在「安心出行」手機應用程式加設藍牙自動感應功能，並正在與香港大學的團隊研究相關技術，暫未有定案是否要全部場所都要安裝藍牙訊號發射器。

黃志光今早（4日）接受電台訪問時指，當局正研究在「安心出行」手機應用程式加設藍牙自動感應功能，當相關的處所安裝訊號感應器，已下載「安心出行」的市民就可以毋須掃二維碼，都可以被自動記錄出行數據。

他稱目前未有定案是否要全部場所都要安裝藍牙訊號發射器，並舉例指若發射器範圍覆蓋小巴，小巴乘客就可以在上車時已被記錄有關數據，未來亦會研究巴士及港鐵是否合適。 

黃志光又指，當局正在與香港大學的團隊研究相關技術，包括接收範圍、如何不被周邊訊號干擾、如何分析用戶確實在該處停留的時間等，但強調會保障私隱，故港府並沒有設立中央數據庫，有關數據只是紀錄在市民的手機內。他重申程式的目的是提高市民警覺性，指明白市民對相關技術有疑慮，未來會再作更多解說。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑於同一節目中表示，升級版的自動感應功能涉及「iBeacon」技術，能感應範圍在100米內訊號，市民使用時會較方便，但他亦關注實際操作問題，包括如何分析、辨別市民確實到過哪個處所等。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【確診大廈】本港累計達8,965宗確診　屯門湖景邨湖翠樓單日增3個案
21:25 2021/01/03
【確診大廈】本港累計達8,965宗確診　屯門湖景邨湖翠樓單日增3個案
【新冠肺炎】疫情430記者會改為網上舉行　衞生署：減低病毒傳播風險
18:29 2021/01/03
【新冠肺炎】疫情430記者會改為網上舉行　衞生署：減低病毒傳播風險
【新冠肺炎】記協等媒體工會批衞生署改疫情記者會網上舉行扼殺記者追問權利 港府稱暫無其他記者會計劃網上舉行
今日 04:13
【新冠肺炎】記協等媒體工會批衞生署改疫情記者會網上舉行扼殺記者追問權利 港府稱暫無其他記者會計劃網上舉行
方保僑 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然
14:37 2021/01/02
【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然
【分手收場】外母婚宴當日要求女婿為她洗腳 男方父母不滿女方得寸進尺嬲爆離場
14:46 2021/01/03
【分手收場】外母婚宴當日要求女婿為她洗腳 男方父母不滿女方得寸進尺嬲爆離場
【宅男大翻身】肥醜宅男為追女仔揸BMW被嫌棄　減肥整容變韓系Oppa人生大逆轉
11:32 2021/01/01
【宅男大翻身】肥醜宅男為追女仔揸BMW被嫌棄　減肥整容變韓系Oppa人生大逆轉