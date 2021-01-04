【安心出行】安心出行程式研增藍牙功能　自動感應記錄行蹤

▲ （擷自「安心出行」手機應用程式網頁）

港府去年11月中推出的「安心出行」應用程式，至今有約41萬市民下載。副政府資訊科技總監黃志光表示，當局正研究在「安心出行」手機應用程式加設藍牙自動感應功能，並正在與香港大學的團隊研究相關技術，暫未有定案是否要全部場所都要安裝藍牙訊號發射器。

黃志光今早（4日）接受電台訪問時指，當局正研究在「安心出行」手機應用程式加設藍牙自動感應功能，當相關的處所安裝訊號感應器，已下載「安心出行」的市民就可以毋須掃二維碼，都可以被自動記錄出行數據。

他稱目前未有定案是否要全部場所都要安裝藍牙訊號發射器，並舉例指若發射器範圍覆蓋小巴，小巴乘客就可以在上車時已被記錄有關數據，未來亦會研究巴士及港鐵是否合適。

黃志光又指，當局正在與香港大學的團隊研究相關技術，包括接收範圍、如何不被周邊訊號干擾、如何分析用戶確實在該處停留的時間等，但強調會保障私隱，故港府並沒有設立中央數據庫，有關數據只是紀錄在市民的手機內。他重申程式的目的是提高市民警覺性，指明白市民對相關技術有疑慮，未來會再作更多解說。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑於同一節目中表示，升級版的自動感應功能涉及「iBeacon」技術，能感應範圍在100米內訊號，市民使用時會較方便，但他亦關注實際操作問題，包括如何分析、辨別市民確實到過哪個處所等。

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責任編輯：郭詩詩