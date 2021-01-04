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【疑似出軌】ERROR成員保錡與女神沙律拍拖　正印女友Carrie指未分手疑偷食【多圖】

娛樂 11:20 2021/01/04

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熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

ERROR成員保錡疑一腳踏兩船。

男子組合ERROR成員吳保錡被指一腳踏兩船！有報道指，保錡與「性感女神」沙律（本名張沛樂）拍拖斷正，令戀情曝光。可是，原來其實圈內人一直都知道保錡與𡃁模Carrie Lai是情侶，保錡疑似出軌一腳踏船。

【叱咤樂壇頒獎禮】從5件事認識最年青「我最喜愛的男歌手」　姜濤去年吸金力勝Eason

保錡疑似出軌被斷正。（IG圖片）

疑似一腳踏兩船

有報道發現保錡與沙律在街上行為親密，疑似拍拖。早前，二人的IG曾貼出大棠有機生態園作背景的單人照。沙律配文：「天氣很冷，但心很暖。望到大自然的紅葉，擁有屬於我的世界就最幸福 #新一年新開始」，保錡派like回應，二人低調放閃。

事後，女神沙律接受媒體訪問終承認戀情，表示在思想價值觀與保錡一致。

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【ERROR自救TV】ERROR肥仔化身魔音教練　3分鐘自創Rap極洗腦【洗腦慎入】

可是，有知情人士爆料，保錡正印女友為服裝模特兒Carrie Lai，推測二人是拍攝廣告結緣。

Carrie Lai回應傳媒時表示與保錡仍是情侶關係，保錡疑似一腳踏兩船。

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保錡自節目《ERROR自救TV》後人氣急升，與ERROR成員同屬新晉廣告寵兒，前途一片風光。一切，有待保錡就疑似出軌作出回應。

同場加映：姜濤專訪

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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