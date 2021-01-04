【野外步出】方紹聰網上影片獲大台賞識　奉旨帶女藝人上山下海盡情玩

▲ 《野外步出》

「奶仔」方紹聰去年自家開頻道拍節目《約女.Yama嗲》，約女藝人行山兼訪問，節目播出15集，點擊共以約200萬。

結果方紹聰此網上節目的意念被TVB欣賞，拍成新節目《野外步出》，暫定15集，1月11日起在J2台播出。

每集分別與鄺潔楹、李旻芳、陳婉衡、江嘉敏、陳庭欣（Toby）、Aka及徐頴堃等嘉賓，上天下海玩野外運動如獨木舟、攀石、水上電單車、釣魚與滑翔傘等刺激玩意。

▲ 《野外步出》