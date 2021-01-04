  • 19°C
香港時間 : 2021104日 (週一) 11:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【野外步出】方紹聰網上影片獲大台賞識　奉旨帶女藝人上山下海盡情玩

娛樂 10:56 2021/01/04

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

《野外步出》

「奶仔」方紹聰去年自家開頻道拍節目《約女.Yama嗲》，約女藝人行山兼訪問，節目播出15集，點擊共以約200萬。

結果方紹聰此網上節目的意念被TVB欣賞，拍成新節目《野外步出》，暫定15集，1月11日起在J2台播出。

每集分別與鄺潔楹、李旻芳、陳婉衡、江嘉敏、陳庭欣（Toby）、Aka及徐頴堃等嘉賓，上天下海玩野外運動如獨木舟、攀石、水上電單車、釣魚與滑翔傘等刺激玩意。

《野外步出》

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
12:23 2020/08/27
【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
【內有洋蔥】方紹聰胞姊患輕度智障　盼透過演藝工作令社會關注弱勢社群
17:34 2020/07/03
【內有洋蔥】方紹聰胞姊患輕度智障　盼透過演藝工作令社會關注弱勢社群
【約女Yama嗲】方紹聰做KOL與靚女行山　揭女神孫慧雪初戀經歷【內附連結】
15:05 2020/06/16
【約女Yama嗲】方紹聰做KOL與靚女行山　揭女神孫慧雪初戀經歷【內附連結】
方紹聰 野外運動 行山 TVB YouTube YouTuber 陳庭欣 江嘉敏 陳婉衡 李旻芳

最高瀏覽

【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然
14:37 2021/01/02
【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然
【分手收場】外母婚宴當日要求女婿為她洗腳 男方父母不滿女方得寸進尺嬲爆離場
14:46 2021/01/03
【分手收場】外母婚宴當日要求女婿為她洗腳 男方父母不滿女方得寸進尺嬲爆離場
【宅男大翻身】肥醜宅男為追女仔揸BMW被嫌棄　減肥整容變韓系Oppa人生大逆轉
11:32 2021/01/01
【宅男大翻身】肥醜宅男為追女仔揸BMW被嫌棄　減肥整容變韓系Oppa人生大逆轉