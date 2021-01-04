【野外步出】方紹聰網上影片獲大台賞識 奉旨帶女藝人上山下海盡情玩 娛樂 10:56 2021/01/04 分享： 熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠 ▲ 《野外步出》 「奶仔」方紹聰去年自家開頻道拍節目《約女.Yama嗲》，約女藝人行山兼訪問，節目播出15集，點擊共以約200萬。 結果方紹聰此網上節目的意念被TVB欣賞，拍成新節目《野外步出》，暫定15集，1月11日起在J2台播出。 每集分別與鄺潔楹、李旻芳、陳婉衡、江嘉敏、陳庭欣（Toby）、Aka及徐頴堃等嘉賓，上天下海玩野外運動如獨木舟、攀石、水上電單車、釣魚與滑翔傘等刺激玩意。 ▲ 《野外步出》 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中 化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】 12:23 2020/08/27 【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中 化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】 【內有洋蔥】方紹聰胞姊患輕度智障 盼透過演藝工作令社會關注弱勢社群 17:34 2020/07/03 【內有洋蔥】方紹聰胞姊患輕度智障 盼透過演藝工作令社會關注弱勢社群 【約女Yama嗲】方紹聰做KOL與靚女行山 揭女神孫慧雪初戀經歷【內附連結】 15:05 2020/06/16 【約女Yama嗲】方紹聰做KOL與靚女行山 揭女神孫慧雪初戀經歷【內附連結】 方紹聰 野外運動 行山 TVB YouTube YouTuber 陳庭欣 江嘉敏 陳婉衡 李旻芳