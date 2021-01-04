【新冠肺炎】港人醫生倫敦除夕夜當值　目撃醫院外數百人拒戴口罩高呼「疫情是騙局」

▲ 港人醫生倫敦除夕夜目撃醫院外數百人拒戴口罩高呼「疫情是騙局」

全球新冠肺炎疫情持續超過一年，近日英國、南非等多地出現變種病毒，其中英國疫情嚴峻，更於 1月3日錄得連續5日每日新增逾5萬人確診。不過不少人仍然輕視疫情，一名駐倫敦聖托馬斯醫院急症室工作的港人醫生於除夕夜目擊數百人在醫院外拒戴口罩示威，高呼「新冠肺炎是騙局」，令作為醫護的他非常傷心。

來自香港的醫生李博傑（Matthew Lee）在除夕夜結束急症室的輪班工作，步出倫敦聖托馬斯醫院時遇上門外有數百名沒戴口罩民眾聚集，部分人更飲醉酒，不斷高呼：「Covid is a hoax（新冠肺炎是騙局）」。

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Matthew拍下當時情況，並上載至Twitter 留言指對示威者行為感到反感：

數百人無戴口罩高呼口號，圍堵有數百人患病及死亡的醫院，為何大家仍未明白這場流行病的嚴重性？

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示威者揀選該間醫院圍堵，據了解可能因為英國首相約翰遜（Boris Johnson）於2020年4月確診時所入住的醫院，他康復出院後曾感謝醫護人員救他一命。Matthew的影片至今已獲5.４萬人讚好。名嘴Piers Morgan更公開表示：

如果這是騙局，請讓這些卑鄙的人在沒有個人防護設備下前往病房。看看他們面對人們窒息至死時有多勇敢。

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責任編輯：羅嘉欣