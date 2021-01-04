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【西貢黑的】 《東張》直擊西貢東壩「黑的」 司機開天殺價人頭收費每位100元

休閒消費 11:40 2021/01/04

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《東張》直擊西貢的士濫收車資情況。

西貢郊區被指淪為無良「黑的」宰客之地，濫收車資數倍，有行山客指由東壩出市區，的士司機開天殺價人頭收100元至120元「海鮮價」。TVB節目《東張西望》接獲行山客投訴後到場直擊，有的士司機表示由東壩出市區按錶收費約120元，但因東霸入夜後沒有小巴接駁且彎路多，相信有同業因此暗地加收費用。

元旦3日小長假，西貢萬宜地質公園、東壩等人頭湧湧，《東張西望》接獲行山友投訴指從東壩準備乘坐的士出市區，現場雖然有多輛的士，但有的士司機坐地起價，開天殺價要按人頭收費每位100元。現場多名行山友群起抵制拒絕乘坐，「黑的」司機最終空車敗走。

其實東壩的士濫收車資已經由來已久，由東霸出西貢市區走路要3小時，但往返交通工具少，周末的小巴通常在5時後已經停止營運，如果心急出市區惟有支付貴價。《東張西望》派出記者前往直擊，並訪問了的士司機的看法。有的士司機表示，前往東壩道路窄、相當陡峭且彎位多，晚上沒街燈很危險，如果要求空車過去接人，要額外加100元，很正常。

《東張》記者實地測試，由西貢市區入東壩，按錶收費約122元。

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根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，的士司機必須按計程錶收取車費，如有司機收費超過以計程錶為準的收費率，即涉嫌濫收車資，一經定罪最高可被判罰款1萬元以及入獄6個月。

在西貢萬宜的地質公園可欣賞世界級六角形岩柱的最佳地點，還可觀察多種地質構造與現象，例如斷層、扭曲的石柱及岩牆侵入等。

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責任編輯：王明芳

行山 西貢 東張西望

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