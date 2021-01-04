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【迷信奶奶】小孩患玫瑰疹發燒被當撞邪 奶奶偷餵符水媽媽崩潰

兒童健康 12:36 2021/01/04

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一名台媽在網上發文，指小孩患玫瑰疹發燒，奶奶卻當小孩「撞邪」，偷餵符水。

不少老一輩都相信民間偏方治療，台灣一名媽媽日前在Facebook專頁「靠北婆婆2.0」發文，指小孩患了玫瑰疹，期間一直反覆發燒，奶奶認為小孩「撞邪」，偷餵符水，令台媽大感崩潰。

台媽在帖文中指出，她帶小孩去醫院檢查，醫生說吃了退燒藥之後，待疹子出現便無大礙。奶奶認為小孩是「撞邪」才會一直發燒，嚷着要給小孩喝符水，台媽只能以小孩吃藥進睡的理由來推搪。

之後小孩退燒，台媽帶孩子到奶奶家探望，怎料奶奶偷餵符水，令台媽十分氣憤，直接把小孩帶走，

沒知識也有點基本常識可以嗎？現在到底都什麼年代了，小孩發燒不看醫生吃藥，拜拜、喝符水就會好，這樣還要醫院醫生幹什麼？結果小孩喝完符水當晚就拉肚子，整個快氣死。

帖文引來網民討論，不少網民不滿奶奶的行為，「這我不能接受，曾經奶奶也這樣做過，我直接叫老公倒進馬桶」、「婆婆真的是來亂的，喝什麼符水啊，那以後她生病也給她喝符水，看會不會好？」，也有網民說以後還是不要讓小孩離開身邊。

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責任編輯：王明芳

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