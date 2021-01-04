【新冠疫苗】墨西哥醫生接種輝瑞疫苗後癲癇及呼吸困難　入ICU初步診斷為腦脊髓炎

▲ 墨西哥醫生打輝瑞疫苗後癲癇及呼吸困難，出現腦脊髓炎。

全球新冠肺炎疫情持續，各地加緊接種疫苗防疫，不過再有報導指墨西哥一名醫生接種輝瑞和BioNTech共同研發的新冠疫苗後出現癲癇及呼吸困難等症狀，初步診斷為腦脊髓炎，須入住深切治療部。

墨西哥政府於1月1日發聲明指，一名32歲女醫生在接種輝瑞和BioNTech的新冠疫苗後30分鐘內，出現癲癇、呼吸困難和紅疹等反應，立即送往深切治療部留醫，初步證實患上腦脊髓炎。衛生部指，該醫生曾有敏感反應史，而臨牀實驗中無證據顯示接種該疫苗後，會出現腦部發炎症狀。

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輝瑞及BioNTech未回應事件。

此前，BioNTech CEO Ugur Sahin接受媒體訪問時提到疫苗或會導致頭痛，手臂疼痛，輕微疲勞甚至是發燒等副作用，不過這些副作用會在1、2日後消失。

至於過敏反應，他表示雖然情況罕見，但仍有可能會發生。他強調，過敏反應會在接種疫苗後的30分鐘內顯現，故這段時間應要有醫護人員在旁陪同。並表示過敏副作用每5萬人會出現1例。

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責任編輯：羅嘉欣