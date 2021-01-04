  • 20°C
香港時間 : 2021104日 (週一) 13:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】墨西哥醫生接種輝瑞疫苗後癲癇及呼吸困難　入ICU初步診斷為腦脊髓炎

食用安全 12:17 2021/01/04

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

墨西哥醫生打輝瑞疫苗後癲癇及呼吸困難，出現腦脊髓炎。

全球新冠肺炎疫情持續，各地加緊接種疫苗防疫，不過再有報導指墨西哥一名醫生接種輝瑞和BioNTech共同研發的新冠疫苗後出現癲癇及呼吸困難等症狀，初步診斷為腦脊髓炎，須入住深切治療部。

墨西哥政府於1月1日發聲明指，一名32歲女醫生在接種輝瑞和BioNTech的新冠疫苗後30分鐘內，出現癲癇、呼吸困難和紅疹等反應，立即送往深切治療部留醫，初步證實患上腦脊髓炎。衛生部指，該醫生曾有敏感反應史，而臨牀實驗中無證據顯示接種該疫苗後，會出現腦部發炎症狀。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

輝瑞及BioNTech未回應事件。

此前，BioNTech CEO Ugur Sahin接受媒體訪問時提到疫苗或會導致頭痛，手臂疼痛，輕微疲勞甚至是發燒等副作用，不過這些副作用會在1、2日後消失。

至於過敏反應，他表示雖然情況罕見，但仍有可能會發生。他強調，過敏反應會在接種疫苗後的30分鐘內顯現，故這段時間應要有醫護人員在旁陪同。並表示過敏副作用每5萬人會出現1例。

【活得健康啲】小朋友愛亂摸咬手暗藏細菌病毒　中醫教兒童防疫方法

新冠肺炎疫情持續，家長該如何保護小朋友，防止染病？TOPick請來註冊中醫馬琦傑分享多種小朋友抗疫方法，大家不妨參考！

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【新冠疫苗】4人接種輝瑞疫苗後臉部肌肉失調　 FDA：或病毒感染致面部神經發炎
18:01 2020/12/12
【新冠疫苗】4人接種輝瑞疫苗後臉部肌肉失調　 FDA：或病毒感染致面部神經發炎
【新冠疫苗】45歲男護士接種輝瑞疫苗6日後 現發冷肌肉疼痛仍確診染疫
13:53 2020/12/30
【新冠疫苗】45歲男護士接種輝瑞疫苗6日後 現發冷肌肉疼痛仍確診染疫
【新冠疫苗】美國護士打輝瑞疫苗後接受訪問當場暈倒　醒後稱與疫苗無關屬個人體質問題
14:42 2020/12/22
【新冠疫苗】美國護士打輝瑞疫苗後接受訪問當場暈倒　醒後稱與疫苗無關屬個人體質問題
食用安全 健康問題 副作用 治療 疫情 墨西哥 疫苗 過敏 敏感 新冠肺炎

最高瀏覽

【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然
14:37 2021/01/02
【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然
【分手收場】外母婚宴當日要求女婿為她洗腳 男方父母不滿女方得寸進尺嬲爆離場
14:46 2021/01/03
【分手收場】外母婚宴當日要求女婿為她洗腳 男方父母不滿女方得寸進尺嬲爆離場
【宅男大翻身】肥醜宅男為追女仔揸BMW被嫌棄　減肥整容變韓系Oppa人生大逆轉
11:32 2021/01/01
【宅男大翻身】肥醜宅男為追女仔揸BMW被嫌棄　減肥整容變韓系Oppa人生大逆轉