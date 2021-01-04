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【積金易】許正宇料平台可減省約300億至400億元　行政收費將穩步下調

社會 11:37 2021/01/04

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財經事務及庫務局局長許正宇在立法會財經事務委員會就推行「積金易」平台項目發言。（經濟日報資料圖片）

強積金將設立「積金易（eMPF）」數碼平台，財經事務及庫務局長許正宇表示，正就「積金易」平台進行第二階段法例修訂，爭取於今個立法年度完成，為平台提供法律基礎，包括界定政府、積金局、公司和受託人各自的職能和責任等，並向立法會申請10億元非經常的額外撥款建議，以期最快在2022年完成開發平台，2023年起運作。

許正宇在立法會指，約10億元非經常撥款需求，主要用於數據清理和轉移，及採用政府雲端平台基建；為公司提供未涵蓋的種子基金和儲備金；以及為公司提供備用現金以滿足公司的潛在現金流需求。

他說，連同10億元撥款，政府合共為「積金易」平台項目投入約49億元，預計由2023至2032年的10年間，「積金易」平台為計劃成員可能減省約300億至400億元，較早前預計在未來20年可節省225億至236億元的估算多。

許正宇續言，推行「積金易」平台後，單單以首兩年過渡期建議的30至40基點的收費水平計算，已可令平均行政費下跌約3成，平均基金開支比率則下跌1成多，在數碼使用率和規模效應帶動下，收費水平往後亦會繼續穩步向下調整至2032年的約20至25基點。

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記者：陳曉瑩

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