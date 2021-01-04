【被裁機師】港龍機師夫婦一齊被裁 太太有畫畫天份畫寵物畫像自救

▲ 港龍機師夫婦一齊被裁，太太有畫畫天份畫寵物畫像自救。

前日，某熱心助人老友傳來信息：「阿碌，你個『免費協助初創者起飛計劃』，只針對食品製造者，太窄又唔公平噃，並非人人有煮食天份㗎！如今經濟低潮，大量高質素者投入初創，不如你拉闊啲啦！」

「好好好，咁，有乜指示？」

「有一對港龍機師夫婦，十月份一齊被裁。太太因有畫畫天份，搞網上畫廊（慳租！）替寵物畫像，聽講個個主人睇完都『嘩』一聲，因與真身外形神韻一模一樣（見圖）。我唔識佢㗎，不過俾你丁肥碌協助初創者熱誠啟發咋。佢個名叫Claudia Sin，你試吓上網search下啦！拜拜！」

認識熱心老友幾十年，深知佢對幫人有永不磨滅的熱誠。主動介紹，唔使有懷疑！

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搵啊搵，哈哈，終於搵到喇！

果然，原來，Claudia為港龍副機長，丈夫則為機長，夫婦本以航空駕駛為終身事業，點知……今年真係晴天霹靂，發夢都諗唔到打港龍工，做機師，竟然……兩個一齊失業！

我肥碌素來自己及鼓勵別人皆--怨多無謂，人生不是玫瑰園，打甩門牙帶血吞後，立即再站起奮鬥。總之，天生我材必有用，天助自助者。

若非失業，Claudia就唔會搞初創替寵物畫像。呢個潛藏體內的天份，真是天賜機會盡情發揮。

大家可到佢Facebook：Claudia's Art Gallery欣賞下。

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