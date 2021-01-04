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【新冠肺炎】梁子超憂疫情或會再反彈　籲不宜放寬社交距離措施

社會 11:32 2021/01/04

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呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，目前實行的社交距離措施如限聚令、晚市禁堂食等有效期於後日（6日）屆滿。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，現階段不適宜放寬有關措施，包括不應復課，否則疫情可能會在兩、三周內反彈。

梁子超今早（4日）在一個電台節目表示，確診個案由12月中開始緩慢減少，惟市民在早前的聖誔新年假期聚會較多，近日感染情況仍未反映出來假期情況，加上變種病毒輸入，認為現階段難以放寬社交距離措施。他認為，若確診個案每星期下降一半，數星期後個案數字下跌至單位數，屆時可以局部放寬社交距離措施。

他又指，本港在輸入個案方面仍面對較大壓力，因社區未脫離因英國出現變種病毒的風險。他稱，由於部分留學生完成第14天檢疫後，要多7天強制家居檢疫，部分未有第19天的檢測結果，因此仍需留意變種病毒有否滲入社區。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在另一個電台節目指，不認為本港第四波疫情已經平穩或受控，但始終源頭不明病例未見大幅回落，又指假期期間仍有很多市民外出，加上近日天氣反覆，警告仍有機會令疫情反彈。

何栢良相信，要到確診個案數字大幅回落，才可考慮放寬社交距離措施，強調現時不適合恢復學校面授課堂。他又指，屆時亦要加快追蹤及強制檢測安排，例如隨時動員到大量採樣員，到校內為全校師生採樣，才可以將對疫情的影響減至最低。

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責任編輯：陳子謙

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