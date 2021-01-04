【新冠肺炎】疫情記者會改網上舉行記協憂問題被篩選　專家指現場風險不高

▲ 衞生署與醫管局今日（4日）起將改以網上舉行新冠肺炎個案最新情況記者會。（經濟日報資料圖片）

衞生署與醫管局原定今日（4日）起將改以網上舉行新冠肺炎個案最新情況記者會，傳媒只可以文字訊息作出提問（有關詳情即看：【下一頁】）。記協質疑此舉會令傳媒問題被篩選或審查，影響疫情資訊的透明度，不接受只能以文字提問；專家則認為實體記者會現場有風險不高，亦有助加強向公眾宣傳抗疫資訊。最新消息指，今日的疫情記者會將於政府總部舉行，政府同時交代最新防疫措施。

記協主席楊健興在一個電台節目中表示，過去一年的疫情記者會都屬實體舉行，不明為何事隔一年才改為網上安排，對於政府的決定感到愕然，亦不能接受只以文字提問，質疑有關做法是政府想預先處理記者的提問，將尖銳問題篩走或重新包裝，避重就輕，甚至迴避官員不想回答的問題。

呼吸系統科專科醫生梁子超說，疫情實體記者會上，記者們都戴上口罩，亦要分開坐，座位距離疏，而大樓的空氣流通不算差，認為風險不高。他認為，政府應考慮怎樣的方法，可更有效地讓傳媒將每日疫情最新資訊傳達予市民大眾。

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，實體記者會上記者可提出愈多具建設性的提問，為市民提供更詳細的第一手疫情資訊，亦是黃金機會讓政府向公眾宣傳防疫資訊，如衞生防護中心想盡量減低病毒病傳播風險，可要求到場記者填寫健康申報。

多個傳媒工會昨日（3日）發聲明，反對政府將疫情記者會改為網上舉行，擔心政府藉此篩選記者問題，避答敏感內容，扼殺記者追問權利，影響公眾知情權。

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記者：陳曉瑩